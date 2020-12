Emissioni filateliche del Sovrano Militare Ordine di Malta del 18 dicembre 2020.

Le Poste Magistrali hanno emesso, il 18 dicembre 2020, i seguenti pezzi postali: Luogotenenza del Gran Maestro, francobollo da € 2,40, con validità per il periodo di luogotenenza del Gran Maestro stesso. Maestri della Pittura (serie): 1,10, 2,40 e 3,90 €. Antichi strumenti nautici e planisferici (serie): 0,10, 2,50 e 2,90 €. Santo Natale, foglietto, con un francobollo da 2,60 € e due pezzi da 2,40 € ciascuno. III centenario della nascita di Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), incisore ed architetto, intero postale da 1,10 €. Da notare: S.E. Comm. Fra’ Marco Luzzago è stato eletto, l’8 novembre 2020, Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta. Secondo la Costituzione dell’Ordine, il Luogotenente di Gran Maestro rimane in carica, per un anno, con gli stessi poteri di Gran Maestro. Il francobollo, dedicato all’elezione, raffigura lo stemma del Luogotenente di Gran Maestro, S.E. Comm. Fra’ Marco Luzzago.

Pierantonio Braggio