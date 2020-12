Presentiamo una piccola ma significativa opera tra quelle recenti che il maestro Franco Braggio, che ha lo studio in quel di San Giovanni Lupatoto (VR), è riuscito a trsfondere sulle tele. La maestria nel gestire i colori e le loro sfumature applicandoli a figure che in un tema prettamente natalizio risaltano. Luce colori fantasmagorici scene di grande presa natalizia, un omaggio al Natale 2020 che viene in momenti cupi, e che per questo grida la mondo gioia e serenità.