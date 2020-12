Da “Europa Direct”, Comune di Venezia.

Il 1°dicembre 2020 è si è celebrato il primo anniversario dell'insediamento della nuova Commissione europea a guida Ursula von derLeyen. Il programma ambizioso degli orientamenti politici della Presidente, per il quinquennio 2019/2024, è incentrato sulle seguenti sei tematiche, segnala “Europa Direct”, Venezia:

- Un Green Deal europeo;

- Un’economia, che lavora per i cittadini;

- Un’Europa pronta, per l’era digitale;

- Proteggere il nostro stile di vita europeo;

- Un’Europa più forte, nel mondo;

- Un nuovo slancio, per la democrazia europea. Temi, dunque, importanti, che auguriamo alla presidente von derLeyen e a noi stessi, che si realizzino.

Pierantonio Braggio