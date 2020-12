Superbonus, esperto: va prorogato, è opportunità per edilizia più importante da dopoguerra

“Attenzione però a non dare messaggi sbagliati su rimborsi totali,

non confondere efficientamento energetico con opere di ristrutturazione” .Il Superbonus “va prorogato, assolutamente, non si può pensare di buttar via la più grande opportunità per l’edilizia dai tempi del dopoguerra”. La posizione di Fabio Vidotto, ingegnere e tra i massimi esperti in Italia, è piuttosto netta. Anche perché, spiega il fondatore del network di professionisti DetrazioniFacili.it, “sappiamo tutti che il settore rappresenta un motore economico importantissimo, con un volume di affari stimato da Ance – tra fornitori, operatori e dipendenti – di circa 43 miliardi di euro. Senza contare i vantaggi, per noi e per le generazioni future, legati all’impatto ambientale, grazie alla riduzione di consumi energetici ed emissioni. Ripeto, il Superbonus va assolutamente prorogato. C’è chi spinge per altri 7 anni, io dico che già arrivare fino al 2023 sarebbe un ottimo traguardo”.