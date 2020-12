Il 25, 26 e 27 dicembre, si svolgerà l’iniziativa “Babbo Natale e la neve che non c’è, Teatro Onlife”, ossia, spettacoli in rete, per il mondo dei bambini, sulla piattaforma Zoom, organizzata dalla Fondazione Aida, 045.8001471 - 045.595284 o fondazione@fondazioneaida.it.Si tratta di un innovativo progetto tecnologico, che offre un’esperienza di teatro digitale, durante il quale – segnala il Comune di Verona – bambini e ragazzi hanno la possibilità di interagire, con un attore, in uno spazio alternativo, senza rinunciare all’irripetibilità dello spettacolo dal vivo.A bordo della slitta di Babbo Natale, con Pino Costalunga e Mariangela Diana, i bambini, dai quattro anni, vivono un avventuroso viaggio virtuale, durante il quale, imparano a rispettare e apprezzare il nostro pianeta.Sono in programma quattro spettacoli al giorno (orari su https://bit.ly/babbo_natale_teatro_onlife – il25 dicembre, alle ore: 16, 17, 18 e 19; il 26 dicembre alle ore: 11, 16, 17 e 18, e, il 27 dicembre, alle ore: 15, 16, 17 e 18. I biglietti si possono acquistare sul sito ufficiale. Un’importante innovazione, didattica, soprattutto, adatta a creare, nei nostri piccoli, il concetto della necessità di rispetto dell’ambiente e, quindi, come sopra cennato, del pianeta. Buon Natale a teatro…!

Pierantonio Braggio