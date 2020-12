Cattolica risponde alla richiesta del Banco dicendo: "priva di fondamento"

Si rende noto che in data odierna Cattolica

Assicurazioni ha ricevuto da BancoBPM una formale comunicazione con cui

la banca comunica di voler esercitare il diritto di opzione per l’acquisto delle

partecipazioni detenute da Cattolica nelle società Vera Vita e Vera

Assicurazioni, pari al 65% del capitale sociale delle stesse. Si ricorda che le due

compagnie controllano totalmente Vera Financial e Vera Protezione

rispettivamente.

Tale opzione di acquisto è stata richiesta da BancoBPM supponendo un

asserito cambio di controllo di Cattolica, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice

Civile, quale supposta conseguenza dell’acquisizione, da parte di

Assicurazioni Generali, del 24,46% del capitale sociale di Cattolica tramite la

sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato effettuato in data 23 ottobre

u.s.

La posizione assunta dal BancoBPM è comunque del tutto priva di

fondamento, sotto ogni profilo, non trovando riscontro in alcuna previsione

né di legge né di contratto come attestato da autorevoli pareri legali

indipendenti e dagli orientamenti espressi dalle Autorità di Vigilanza, in

particolare col provvedimento di autorizzazione rilasciato da IVASS

all’ingresso di AG nel capitale.

Sull’iniziativa di BancoBPM – che ha effetti solo potenziali e del tutto teorici,

perché integralmente e radicalmente contestata dalla Società, che anzi

ritiene di avere rilevanti crediti derivanti dagli inadempimenti del BancoBPM

agli accordi di Bancassicurazione – ci si riserva ogni azione a tutela della

posizione di Cattolica anche sul piano risarcitorio e reputazionale.

In conformità con le previsioni del patto parasociale sottoscritto tra Cattolica

e BancoBPM in data 29 marzo 2018 (come successivamente modificato in

data 29 ottobre 2018), il prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto qualora

si verificasse un evento di cambio di controllo sarebbe determinato in

funzione dell’ammontare dei c.d. own funds, ossia i fondi propri, delle

compagnie oggetto della partnership.

Si segnala che, al 30 settembre 2020, la cessione in favore di BancoBPM delle

partecipazioni detenute da Cattolica in Vera Vita e in Vera Assicurazioni

avrebbe potuto determinare un effetto negativo pari a -€377 milioni sul conto

COMUNICATO STAMPA

economico IAS/IFRS del Gruppo. Al contrario, l’impatto sulla posizione di

solvibilità alla medesima data sarebbe stato positivo per ca. 15 p.p. sul S-II

ratio del Gruppo Cattolica (portandolo a ca. 176% rispetto al valore

comunicato pari a 161%).