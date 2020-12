ECONOMIA: M5S: CON IL SUPERBONUS, IN PROVINCIA DI VERONA, SONO GIA’ NATE 57 NUOVE IMPRESE.

Verona, 15 dicembre - È fondamentale prorogare almeno fino al 2023 il Superbonus 110% , un provvedimento che nasce dall’impegno pluriennale del Movimento 5 Stelle. In provincia di Verona sono già nate 57 nuove imprese, come accertano i dati delle Camere dei Commercio-UnionCamere».



Lo dichiara, in una nota, Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle. «Per quanto riguarda la nostra provincia — prosegue Businarolo — il settore che ha avuto una crescita maggiore è quello delle imprese specializzate nei completamenti e nelle rifiniture, ma tutte i comparti correlati all’edilizia hanno visto un aumento di aziende alla Camera di Commercio. Un risultato niente affatto scontato, visto il periodo che stiamo trascorrendo. Voglio ricordare — è la conclusione — che secondo una ricerca condotta per Ance, il Superbonus porterà a un incremento occupazionale di 100 mila addetti se le misure saranno replicate per tre anni. L’impatto sul Pil sarà di 3 punti percentuali, con una crescita stimata di 63 miliardi di euro».