- I Rotary veronesi al servizio dei più deboli. Collaborazione tra Rotary e Ronda della Carità, a Verona, per un sorriso natalizio ai senzatetto.

La prossima settimana,le Associazioni distribuiranno 300 zainetti, contenenti ciascuno 20 mascherine, 10 guanti, prodotti detergenti e guanti in pile, per la prevenzione del Covid-19. “In un momento di forte attesa del vaccino”– affermano Gian Arnaldo Caleffi, Ugo Tutone e Nicola Picotti, presidenti di tre club promotori – “che verrà distribuito, prioritariamente alle categorie a rischio, i Rotary Club, per andare incontro “agli ultimi”, doneranno dispositivi di prevenzione, a salvaguardia della salute”.La notte di Natale, rotariani, rotaractiani e volontari della Ronda, gireranno per Verona, distribuendo 150 sacchi a pelo, 150 Kit di igiene, contenenti 10 mascherine e una confezione di disinfettante, 75 Pandori e 75 Panettoni, mentre tanti senzatetto, potranno godere di una tazza di thé caldo e di una parola di conforto. “Da marzo, abbiamo più del doppio dei senzatetto” – afferma Alberto Sperotto, vicepresidente della Ronda della Carità – “e voglio ringraziare il Rotary, perché, senza Associazioni come queste, che donano a noi, che, a nostra volta, doniamo a chi non ha la fortuna di avere tetto… Grande sfida è reinserire le persone che hanno perso la fiducia nella società, trovando loro un lavoro…”.“Le persone che si sono reinserite” – conclude Sperotto – nella società, hanno dimostrato quanto progetti, come quelli della Ronda, debbano essere preservati”. “Durante la stagione invernale, soprattutto,, in questo difficile periodo di pandemia” – afferma Nicola Guerini, ideatore dell’iniziativa ‘Natale senza Tetto’ – “il bisogno di assistenza diventa tanto più necessario e indispensabile, per colmare i disagi del freddo e della solitudine. Inoltre, la collaborazione, con Sperotto, è stata fondamentale. Senza la loro esperienza, questo progetto non sarebbe stato possibile”. “Con iniziative come queste” – afferma Renzo Niccolai, presidente del Rotary Club Verona – “i rotariani confermano il loro impegno sociale, volto alle persone in difficoltà e meno fortunate. RIngrazio Nicola Guerini, per questo progetto, perché, grazie a iniziative come questa, facciamo capire che il Rotary è al fianco dei più deboli. E’ fondamentale, che questo messaggio venga veicolato, affinché i nostri detrattori capiscano cosa sia realmente il Rotary”. In quanto sopra,dunque, dominano grandi la volontà e la disponibilità all’aiuto verso il prossimo bisognoso, due elementi importanti, che caratterizzano le Associazioni, che a tale esemplare compito si dedicano, e che, con la loro azione, danno realizzazione al forte messaggio, che l’imminente Natale, il vero Natale, viene a portare.

Pierantonio Braggio