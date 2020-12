Pòra Verona: te méfèpròpiode pécà!

Purtroppo, come è noto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 ha confermato il divieto di svolgimento di “sagre, fiere di qualunque genere ed altri analoghi eventi”, tra ai quali non sfuggono le giornate, che Verona, normalmente, dedica a Santa Lucia e ai “Mercatini di Natale”, durando – giusta precauzione – peraltro, tale divieto, sino al 15 gennaio 2021.In considerazione di quanto sopra, segnala, quindi, il Comune di Verona, non avranno luogo le seguenti fiere di commercio, su aree pubbliche, eventi, già programmati, nel centro storico cittadino, per le seguenti date: –pre-S. Lucia, dal 3 al 9 dicembre;– S. Lucia, dal 10 al 13 dicembre;–pre- Natale, dal 14 al 24 dicembre, e –pre-Epifania, dal 27 dicembre al 6 gennaio. Sacrifici forzati, di grande costo e imposti dal virus imperante, ma, che dobbiamo accettare, portando tanto di mascherina e cercando d’evitare assembramenti, nell’interesse della società, nel suo complesso, con la speranza di giungere, al più presto, a momenti migliori. Buon Natale e Buon Anno!

Pierantonio Braggio