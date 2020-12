Festa di Chanukkah o Festa delle lampade o delle luci 2020 -5781. Il 13 dicembre, a cura della Comunità ebraica di Casale Monferrato, questa volta, in streaming.

Alle ore 17,00, infatti, avrà luogo l’apertura dell’esposizione di “chanukkiot”,o candelabri a nove braccia,d’artista,donati, nel corso del 2020, al Museo dei Lumi, e, quindi,l’accensione del quarto lume di Chanukkah, il candelabro a nove braccia, nel Cortile delle Api.Quest’anno, la festadi Chanukkah sarà celebrata,con modalità, diverse dal solito, in ottemperanza alle disposizioni antivirus, in essere.“Vi invitiamo, quindi, a partecipare agli eventi con noi, connessi da qualsiasi parte del mondo – scrivono gli organizzatori –ognuno con il dispositivo che preferisce.Lo streaming sarà accessibile, dalla pagina facebook“Comunità Ebraica di Casale Monferrato”,appunto, il 13 Dicembre,dalle ore 17.00. Per la storia: Il 25 di Kislèv(mese ebraico, a cavallo fra novembre e dicembre) dell’anno ebraico 3622 – il nostro anno 2020 corrisponde al 5781 ebraico – i Maccabei liberarono il Tempio a Gerusalemme, dopo avere sconfitto il potente esercito del re greco-siriano, Antioco IV, il quale aveva cercato di sradicare le credenze e osservanze del popolo d’Israele, danneggiandone fortemente il Tempio. Gli Ebrei resero di nuovo agibile il Tempio, ridedicandolo al servizio divino. Le provviste di olio puro e confermato tale dal Sommo Sacerdote erano state, però, distrutte dagli invasori, talché, quando gli Ebrei vollero accendere la Menorà, il candeliere a sette braccia, trovarono soltanto una piccola ampolla d’olio d’oliva, che sarebbe bastato solo per un giorno. Miracolosamente l’olio durò, invece, otto giorni, ossia, quanto bastava per provvedere altro olio. A ricordo perenne di questo straordinario miracolo, i Saggi istituirono la festività di Chanukkà, durante la quale, ancora oggi, si accendono lumi ogni sera, per otto giorni, ricordando il miracolo menzionato. Il primo giorno si accende una candela, e, ogni giorno successivo, vi si aggiunge, un nuovo lume… Auguriamo che Chanukka porti luce a tutti, nell’oscuro del virus, che sta travolgendo il globo! Indirizzo dell’organizzatore: Comunità Ebraica Casale Monferrato, vicolo Salomone Olper, 44, Casale Monferrato AL.

Pierantonio Braggio