Fondazione Arena , per Santa Lucia, a Verona.

A sostituzione del cancellato titolo verdiano Un Ballo in maschera, verrà proposto un doppio appuntamento protagonista, sulla webTV e sui canali social di Fondazione Arena, all’interno dell’iniziativa #apertinonostantetutto, in collaborazione con l’Anfols e l’Ansa. TeleArena, sabato 12 dicembre, trasmetterà il concerto (già disponibile in streaming) diretto da NikolasNägele, mentre, sabato 13 dicembre, andrà in onda un nuovo e ricco programma, che vedrà salire sul podio il primo violino GuntherSanin, per dirigere l’orchestra d’archi areniana, mettendo in risalto le interpretazioni solistiche dei violinisti Sofia Gelsomini e del Maestro stesso. Un comunicato interessante, quello, che precede, breve, ma pieno, atto a creare serenità e cultura, in un momento difficile, che ha proprio bisogno di essere illuminato, da vera musica… Vi provvede Fondazione Arena…

Pierantonio Braggio