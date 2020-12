Incendio in appartamento, ipotesi cortocircuito: il caso in provincia di Verona

Tre mezzi dei pompieri di Verona e Villafranca, tra cui un'autoscala, si sono quindi diretti sul posto per estinguere il rogo che aveva coinvolto due stanze dell'abitazione. Nella casa abitavano due persone anziane, che sono state tratte in salvo sul balcone: entrambe sono state portate all'ospedale di Peschiera per precauzione dopo aver inalato un po' di fumo, ma le loro condizioni, fortunatamente, non erano preoccupanti. Concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, la casa è stata poi dichiarata momentaneamente inagibile.

A causare il rogo, probabilmente il cortocircuito di qualche elettrodomestico. Ma è possibile evitare che i nostri dispositivi elettronici vadano in fiamme? Sebbene non tutti avranno questa nefasta sorte, è possibile evitare incendi e malfunzionamenti di vario genere con la corretta manutenzione. Prevenire è meglio che curare, detto valido sia per la salute delle persone che dei dispositivi che utilizziamo quotidianamente, come gli elettrodomestici.

Sono in molti a pensare di non doversi occupare più degli elettrodomestici una volta acquistati. Altri sono addirittura convinti che siano progettati per rompersi una volta scaduta la garanzia. La verità è un’altra: come ogni cosa anche gli elettrodomestici hanno bisogno di manutenzione e cura costante per avere una vita più lunga e non logorarsi troppo con il tempo che passa. Certo, potrà sembrarci noioso e piuttosto seccante a volte, altre volte dovremo spendere piccole cifre per contattare un tecnico che ci aiuti nel lavoro, ma questo ci risparmia problemi – e anche spese – ben più gravi!

Perché fare manutenzione periodica degli elettrodomestici?

I motivi per fare manutenzione sono diversi, in cima alla classifica svetta sicuramente il buon funzionamento della macchina. Comunque, è fondamentale effettuare controlli con regolarità e tenere alcune accortezze per tanti altri fattori, vediamoli insieme:

Risparmio energetico. Un frigorifero che funziona bene avrà una maggiore efficienza energetica, evitando gli sprechi. Di conseguenza l’impatto ambientale sarà minore e inquineremo meno il pianeta. Risparmio economico. Non sottovalutiamo il fattore! Un risparmio energetico chiama direttamente un alleggerimento delle bollette. Durata nel tempo. Grazie a una buona manutenzione il nostro elettrodomestico non solo funzionerà meglio ma avrà anche una vita più lunga.

Cosa si intende per manutenzione periodica degli elettrodomestici?

Generalizzare può essere abbastanza difficile, perché ogni elettrodomestico prevede una cura e delle attenzioni specifiche. In generale, però, possiamo dire che la manutenzione periodica è quella serie di attività che si devono svolgere con regolarità e precisione per avere i benefici elencati sopra. Sono, di solito, azioni semplici e poco impegnative, ma bisogna ricordarsi di effettuarle! Ovviamente, alcuni controlli – come quello sulla caldaia – sono obbligatori per legge, mentre altri – come la pulizia dei filtri del condizionatore o della lavatrice, lo sbrinamento del freezer – stanno al buonsenso di ognuno e i tempi e le modalità cambiano da un dispositivo all’altro. Attenzione! Se vediamo che un elettrodomestico non funziona come dovrebbe, o se riusciamo a farlo funzionare solo noi con i nostri trucchetti, non facciamo peggiorare il problema! Rivolgiamoci a professionisti del settore, in grado di risolvere con un intervento il guasto che potrebbe aggravarsi e danneggiare irreversibilmente l’elettrodomestico. Se hai bisogno di riparazione di elettrodomestici a Verona e dintorni puoi rivolgerti a tecnici certificati che ti aiuteranno a riparare qualsiasi malfunzionamento solo con pezzi originali.

