Covid e la vergogna di chi sta non esercitando il potere oggi.

E' di questi giorni, la frase, in cui, il giovanissimo ministro plenipotenziario, Di Maio, del partito dei 5stelle che doveva aprire i Palazzi del potere come scatolette, si appresta a dire: qui si fa l'Italia con noi o si muore. Nemmeno i risorgimentisti pensavano a tanto onore quando esrano attaccati al potere.. Si sacrificavano per l'Italia e lottavano. Ora questi che hanno preso il potere nello sconforto generale promettendo la rivoluzione copernicana, sembrano pensare solo a prebende per gli amici ed alle poltrone. Scusate il solo, forse fanno anche altro...( danni?), ma quando si inventa una scusa o si scatena la paura , poichè la gente non è stupida del tutto, occorre partire da una base credibile e poi occorre dare qualcosa di denaro o costruire qualcosa su delle verità. Ecco allora i lavoratori spaventati che sperano di cavarsela ognuno per se, anche se il fuoco brucia la casa comune. I sindacati, i partiti progressiti del popolo ed i grassi intellettuali di sinistra , a parole, le famose teste pensanti sganciano100 euro di aumento al popolo ed ecco tacitati i protestatari e i potenti sindacati. Le menti che dovrebbero tutelare il lavoro e la ricchezza prodotta dal lavoro,( e lavoratori sono i dipendenti ma anche i professionsti, gli artigiani , i contadini) non protestano mica più contro il loro Governo che non fa quello che è chiamato a fare e che è in ritardo su tutto. I singoli vanno in piazza : multati. I sindacati stanno a guardare cosa fa il loro Governo. I partiti di potere "pensano": intano teniamo il potere che gli altri si logorino. La piazza invece si scalda ma sempre nel rispetto delle regole anti COVID-19. Un Governo che pur avendo a disposizione risorse mai avute da nessuno da quando è nata l'Italia nel 1860, si parla di oltre 400 mld di euro possibili, sta a tergiversare, non presenta piani, non offrono soluzioni e soprattuto non cercano il consenso democratico come ha invitato il Presidente della Repubblica. I rappresentanti la maggioranza del Parlamento, smentendo le loro dichiarazioni politiche elettorali, politico, vanno in Tv, ed in specie in quelle sostenute dal potere politico dove giornalisti e conduttori si sperticano a diffondere il loro credo, parlano parlano parlano, e non fanno. Detengono il potere ed intanto l'Italia va sempre più giù e il sistema sociale sta saltando. La colpa poi sarà degli italiani.E si sa mal comune mezzo gaudio. Che fare, i più "bravi" fuggono icercando fortuna all'estero e come al solito pochi reagiscono a questa farsa politica.