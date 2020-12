IL BOTTEGA GOLD PER SPOSARE L’ATLETICA LEGGERA DELLE FIAMME GIALLE

Per celebrare un “compleanno” del tutto speciale, il centesimo anno di attività dell’atletica leggera, le Fiamme Gialle hanno scelto il prosecco, una delle migliori espressioni del vero spumante italiano, selezionando Bottega e la sua iconica bottiglia dall’inconfondibile linea dorata realizzata con un esclusivo processo di metallizzazione grazie al quale il colore oro diventa parte integrante della superficie esterna del vetro. Per questo speciale compleanno, tra le Fiamme Gialle e l’atletica leggera, Bottega ha realizzato uno speciale Magnum Gold personalizzato con un logo dedicato alla ricorrenza per colorare con sfumature dorate il brindisi natalizio del prrestigioso club gialloverde.