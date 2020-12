ALBRIGI TECNOLOGIE: un'azienda veronese all'avanguardia nel mondo

L'azienda guidata da Stefano Albrigi da anni si confronta con le migliori tecnologie sull'acciao in tutto il mondo. In passato per sviluppare la cultura dell'accio inox , che richiede una grande esperienza per la sua lavorazione, ha anche organizzato dei corsi di formazione specifici. per dipendenti , clienti ed appassionati. Non è facile stare sul mercato e essere sempre all'avanguardia dove poi tutti copiano ed i brevetti sono poco tutelati. Non è nemmeno facile trovare personale specializzato per cui spesso è la stessa azienda a formare i suoi collaboratori. Nel sito in quel di Grezzana si realizzano impianti per la lavorazione di liquidi del settore alimentare, chimico, farmaceutico, cosmetico e delle bio-nano tecnologie.

Il titolare di questa importante impresa veronese, una società, anche se la conduzione è prevalentemente familiare, è sempre alla ricerca di nuovi orizzonti e nuove tecniche per offrire ai clienti che ha sparsi in tutto il mondo materiale sempre più evoluto e inventarsi macchinari all'avanguardia. Occorre fare di più per aziende come queste che sono il vanto della tecnologia e della meccanica veronese e veneta; Speriamo che i nostri governanti se ne accorgano e sappiano valorizzare giustamente aziende e settori trainanti della nostra economia.