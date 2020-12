INVESTIMENTI:puntare su cultura e infrastrutture, per abbattere la burocrazia.

NON sono i soldi quelli che mancano! Mancano le idee e la cultura d'impresa. In uno Stato ove vige la cultura assistenzialista ed il premio di sussistenza , mentre le eccellenze che reggono tutto il resto sono snobbate, l'unico sbocco è la bancarotta sociale. Ora che anche certi guru della finanza che sono stati al Governo del Paese si sono accorti che è ora di cambiare impostazione di fondo, speriamo che le idee del Governo siano improntate alla vera crescita, non quella drogata. Si pensi alla solidarietà, ma non scaricando sugli altri (popoli o generazioni future) la nostra inefficienza e inettitudine. Da quando siamo nell'area Euro questa è una secondo opportunità che l'Italia ha. La prima quando entrò l'euro e pensammo di essere diventati ricchi comprando dalle economie in via di sviluppo beni e servizi sotto costo, ora, la seconda, con i tassi di interesse azzerati e l'enorme liquidità in cerca di remunerazione. Dobbiamo quindi investire. Abbiamo i soldi per sostenre un po' i consumi e i redditi più bassi, ma se vogliamo dare una chanche al Paese non dobbiamo ammazzare le piccole imprese che formano il tessuto pregiato della nostra economia. Le grandi imprese da noi, o non ci sono, o sono mantenute dallo Stato causa l'incapacità di gestire i rapporti di lavoro. Il nerbo portante sono i distretti di imprese, diffusi in tutta Italia, da quello alimentare, a quello turistico passando per quello meccanico e via dicendo. L'Italia, ed il Veneto, che nello specifico è una delle regioni trainanti, non possosno essere ammazzate dalla pandemia economica che il Governo non sa gestire. Occorrono investimenti di denari in ricerca, nella scuola, nelle infrastrutture. Occorre pagare chi lavora utilmente e non elargire soldi a pioggia a chichessia o in Italia rimarranno solo le macerie come se fossero passati i barbari. Questo occorre fare con i soldi, ma ancor di più occorre che lo Stato centralista, tipico dei sitemi dittatoriali, sblocchi al burocrazie e deleghi le sue funzioni anche attraverso il meccanismo della sussidiarietà. Occorre che si avvii una profonda riforma federale e autonomistica, in cui, chi è bravo possa rimanere tale, altrimenti non ci saranno risorse per chi non può farcela. Occorre cambiare la mentalità e questo non costa nulla in termini monetari, occorre invertire l'onere della prova in una economia di sviluppo :il cittadino è ostanzialmente corretto, lo Stato deve credergli e autorizzarlo, e punire chi tradisce questa fiducia. Quindi il primo investimetno da fare che non costa è sburocratizzare, ridurre al minimo i passaggi formali che impediscono lo sviluppo delle buone idee. Una per tutti quella del 110% per le ristrutturazioni, bloccata da mille lacci e lacciuoli. Pensateci gente, quando votate, questa è democrazia.