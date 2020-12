Quando si dice collaborare e che i militari in empo di pace sono utili al Paese in varie forme , si affermano delle sacrosante verità. E' di questi giorni la notizia che i ragazzi del 7° Reggimento, che dipendono dal Comando delle forze Operative Terrestri di Supporto dell'Esercito Italiano, di stanza a VERONA , hanno realizzato i collegamenti che hanno permesso le trasmissioni per ottimizzare l'operatività del MOSE.

Un ringraziamento a loro per il prezioso contributo.