VET EXCELLENCE AWARDS 2020. VENETO IN VETTA A CLASSIFICHE EUROPEE CON GREEN LEATHER MANAGER. DONAZZAN, “UN RICONOSCIMENTO A LEADERSHIP DEL VENETO PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO DELLA PELLE”

Si tratta di un progetto presentato dalla Regione, finanziato nell’ambito della programmazione del POR FSE e realizzato dall’ITS Academy Cosmo, che ha permesso di avviare un corso di alta specializzazione post-diploma finalizzato a formare i futuri manager “verdi” per la ricerca e sviluppo di prodotti e processi sostenibili nelle concerie e nelle aziende della filiera della pelle.

“Se ve ne fosse ulteriore bisogno, questo riconoscimento - commenta Elena Donazzan, assessore regionale a lavoro, istruzione e formazione - certifica che l’offerta nella formazione professionale in termini di innovazione, qualità e rapporto con il mondo del lavoro è la risposta ad un sistema che, per competere, ha bisogno proprio di una buona programmazione. Ciò è possibile a fronte della capacità della pubblica amministrazione di individuare i bisogni più evoluti, come quella dimostrata dalla Regione del Veneto, e a fronte di una grande qualità in chi eroga i percorsi formativi”.

“Il Veneto spicca da tempo nel buon utilizzo delle risorse europee e con questo nuovo premio si prende una meritata soddisfazione, sbaragliando una concorrenza molto qualificata - continua Donazzan. - La DG lavoro, scegliendo di premiare il nostro Green Leather Manager, riconosce che in un settore come quello della pelle, in continua trasformazione ad alto impatto ambientale, la leadership a livello europeo spetta all’Italia e al Veneto”.

L'industria conciaria italiana sta passando, rapidamente, da processi tradizionali caratterizzati da un forte impatto ambientale a processi più sostenibili. In questa prospettiva, grazie ad una partnership con le principali realtà del territorio la Fondazione ITS Academy Cosmo ha avviato un percorso biennale di formazione terziaria professionalizzante, cofinanziato da risorse del POR FSE nell’ambito della programmazione regionale, per formare una nuova generazione di Green Leather Manager, responsabili dello sviluppo di prodotti e processi sostenibili nel distretto della pelle di Arzignano (Vicenza).

Per quanto riguarda VET Excellence Awards ogni anno la Commissione Europea, nell’ambito della Settimana europea delle competenze professionali, assegna premi per l’eccellenza nell’istruzione e formazione professionale (VET). I progetti riconosciuti evidenziano le migliori pratiche in tale campo in tutta Europa, fornendo visibilità, riconoscimento e motivazione alle persone e alle organizzazioni che con impegno e ottimi risultati vi lavorano.

Quest’anno un’attenzione particolare è stata posta ai progetti che sono in linea con alcune priorità della Commissione Europea per il 2019-2024, in particolare con il “Green Deal europeo” e con “Un’Europa pronta all’era digitale”. I vincitori dei premi 2020 per l'eccellenza nell'IFP sono stati proclamati da Nicolas Schmit, Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, in occasione della chiusura della Settimana europea delle competenze professionali. Provengono da tutta Europa e sono tutti esempi ispiratori di eccellenza nell'istruzione e formazione.

Tra le categorie quella denominata “Il Fondo Sociale Europeo per l’eccellenza nell’istruzione e formazione professionale”, dove è stato scelto come migliore il Green Leather Manager del Veneto, ha inteso dare visibilità alle eccellenze del FSE nel settore dell'IFP e dello sviluppo delle competenze che rendono le persone più competitive sul mercato del lavoro. Si tratta di un concorso gestito dalla Commissione in collaborazione con le autorità di gestione dell'FSE.

Maggiori informazioni sul premio al seguente link https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards-vet-excellence-2020_en