ASSENZADIGRAVITÀ: RILASTIL ENTRA A FAR PARTE DELLA CAPITAL CAMPAIGN PER LA FONDAZIONE BUZZI CON CREATIVITÀ DI COO’EE E MEDIA DI ACONE ASSOCIATI

La campagna originale è nata per far conoscere l’impegno della Fondazione Buzzi per il futuro e la salute dei bambini, che sosterrà la costruzione del nuovo padiglione di 7 piani che si collegherà all’ospedale già esistente. 10 mila metri quadri di HUB per il nuovo e grande Buzzi. Il concept creativo ruota attorno alla gravità, intesa sia come la forza magnetica che regola i meccanismi dello spazio, ma anche come la gravità della situazione, relativa alle malattie e ai problemi che tanti bambini sono costretti ad affrontare ogni giorno. Per questo il progetto ha descritto il Buzzi come un mondo in totale assenza di gravità.

Anche Rilastil è tra i partner che hanno preso parte al progetto del Buzzi, infatti Il celebre laboratorio dermatologico ha voluto realizzare un messaggio ad hoc, mantenendo comunque il contenitore visivo dello spazio e il concept dell’assenza di gravità. Attraverso la promozione della crema per le smagliature rivolta soprattutto al target mamme, Rilastil comunica che per ogni flacone venduto effettuerà una donazione alla Fondazione Buzzi, andando quindi a sostenere la capital campaign per la realizzazione del nuovo HUB.

La creatività è stata realizzata da Coo’ee l’agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi, in continuità con quanto è già stato fatto fino ad ora per la Fondazione Buzzi: sviluppando quindi diversi formati e adattando il soggetto al contesto spaziale. Il messaggio, ormai fidelizzato dal grande pubblico, rimane «Missione: essere un grande.» e si rivolge a tutte le mamme d’Italia.

La campagna sarà on air a dicembre, durante il periodo natalizio su maxi affissioni luminose a Milano grazie agli spazi messi a disposizione da Acone Associati, partner di Fondazione Buzzi.