La COnsigliera Segretaria del Consiglio della Regione del Veneto, Dott.sa A. Sponda comunica i bandi riferiti alle norma regionali per i contributi.

La Regione del Veneto ha tutta una serie di leggi che offrono a vario titolo ( da finanziamenti a contributi a fondo perduto) somme di denaro a favore di imprese e cittadini che svolgono attività importante sul territorio. Riportiamo alcuni ritenuti da noi tra i più significativi rimanendo a disposizione dei nostri lettori per eventuali altri bandi .

Contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale 2020 Possono presentare domanda di contributo Gli Enti locali, le istituzioni pubbliche, le istituzioni private e le associazioni, entrambe senza fini di lucro; i soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o privata. Almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento ed esclusivamente mediante posta certificata Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 Bur n. 34 del 17 marzo 2020 - D. G. R. n. 257 del 02 marzo 2020

Sostegno regionale all'animazione turistica degli eventi locali Enti locali, le Istituzioni pubbliche, le istituzioni private e le associazioni senza fini di lucro trenta giorni prima della data di inizio dello svolgimento dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 art. 15, comma 1, Bur n. 46 del 31 maggio 2013 Dgr. n. 703 del 14 maggio 2013

Contributi per lo sviluppo del turismo legato ad avvenimenti sportivi di interesse regionale e che richiamano un consistente numero di partecipanti e di pubblico, anche internazionale. Enti locali, le istituzioni pubbliche, le istituzioni private e le associazioni senza fini di lucro; i soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata. trenta giorni prima della data di inizio dello svolgimento dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 Bur n. 110 del 20 novembre 2015 Dgr. n. 1540 del 03 novembre 2015

Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Comunità Montane, Sezioni del CAI Veneto, Guide alpine intervento annuale Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 - art. 458bis Bur n. 62 del 11 giugno 2019 Dgr. n. 708 del 28 maggio 2019