V emissione filatelica 2020 dello S. M. O. M. Il 23 novembre, uscite tre serie…

Il Sovrano Militare Ordine di Malta - Poste Magistrali, ha posto in circolazione, il 23 novembre 2020, tre nuove serie filateliche, dai contenuti, come sempre, interessanti: a) Nel quadro dei cicli pittorici, sei francobolli, uniti in blocco, riguardanti la “La Storia di Gesù”, le cui vignette sono tratte dagli affreschi di Giotto, nella Cappella degli Scrovegni, Padova. Ogni francobollo è da 2,40 €, per cui il blocco vale € 14,40, tiratura: 5000 serie complete; b) Nel quadro dell’iconografia mariana, effige di Maria Santissima Liberatrice, custodita a Viterbo, nella Chiesa della SS. Trinità, francobollo da 2,40 €, tiratura di 5000 esemplari; c) Francobollo da 5,40 €, in foglietto, dedicato al 50° anniversario del CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. Tiratura: 3000 foglietti. Il pezzo riproduce la foto della prima squadra CISOM, accorsa subito dopo il sisma di Amatrice, il 24 agosto 2016.

Pierantonio Braggio