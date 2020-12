Opzione Cattolica:50.101 azioni su oltre 20,2 milioni di titoli offerti.Nemmeno l'1%

Come potere leggere dallo scarno comunicato che abbiamo postato più in basso, sono stati pochi i soci che hanno esercitato la facoltà di acquisire le azioni al prezzo di 5.47 l'una, quando il titolo, per circa un mese veleggiava più vicino a 4 euro che ai 5, prezzo superato solo negli ultimi giorni di novembre . Quei pochi titoli più frutto di un probabile un errore o un automatismo da parte di qualche istituzione finanziaria che altro . A quei prezzi era un risultato atteso. E ora cosa succederà? Erano stati messi in opzione titoli per oltre 111 mln di euro , che nessuno sostanzialmente vuole. Ora Cattolica ed il suo nuovo partner industriale devono decidere cosa fare. Ipotesi: se Generali dovesse acquistare i titoli salendo oltre il 25% ( attualmente è di pochissimo sotto) dovrebbe scattare l'OPA obbligatoria, cosa che dai rumors, non pare gradita a Generali ne ad altri soci vicino al CDA. Ed allora? Si andrà verso una assemblea straordinaria per la riduzione del capitale onde poter permettere a Cattolica di ottemperare il suo debito nei confronti dei soci che non hanno approvato l'operazione di trasformazione in SPA? E cosa succederà del possibile nuovo aumento di capitale di 200 mln già deliberato e da attuare in futuro? Verrà utilizzato per rimborsare i soci recedenti? Rimborserà CAttolica 5.47 € per azione riducendo il Capitale e poi lo aumenterà? E, a che prezzo? Ed i soci "minori", soci che come W.Buffet sono rimasti sostanzialmente alla finestra? L'americano era intervenuto, diventando all'epoca primo azionista, contando di poter fare affari con Cattolica, ora che farà? Ed i soci, qualche migliaio, che hanno votato a favore della trasformazione se erano così interessati perchè non hanno sottoscritto la loro parte di capitale dimostrando così l'attaccamento al progetto? Per fortuna che la Compagnia era ed è solida, con qualche problema si di governo, ma solida. Ora che è stata svenduta a Generali cosa decideranno i vecchi consiglieri rimasti e quelli nuovi inseritio col placet di Generali. Ricordiamo che c'è in corso una indagine della magistratura su come si è arrivati a queste delibere sociali er vi sono vari persone indagate. Inoltre , a breve, ci sarà l'udienza di merito presso il Tribunale per le Imprese a Venezia, promossa da alcuni soci, non contro Cattolica ma contro le proposte che il Cda ha fatto approvare quest'estate dai soci e che hanno portato al recesso di una parte importante del Capitale. La prima richiesta ha visto respingere il ricorso d'urgenza , ma ora le cose sono cambiate. L'importante per i veronesi, i dipendenti ed i tanti coinvolti, è che Cattolica resti solida e sana e torni a fare affari.

Ecco a seguire il comunicato stampa:

ESITO DELL’OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL’ ART. 2437-QUATER,

COMMA 2, COD.CIV.

Verona, 30 novembre 2020. La Società rende noto che al termine del periodo

di offerta in opzione, ai sensi dell’articolo 2437-quater del codice civile, delle

azioni oggetto del diritto di recesso, spettante ai titolari di azioni Cattolica che

non abbiano concorso all’approvazione della delibera di trasformazione

della Società in “società per azioni”, deliberata dall’Assemblea Straordinaria

dei Soci del 31 luglio 2020, l’adesione alla predetta offerta è stata pari a

50.101 azioni, di cui 41.182 in opzione e 8.919 richieste in prelazione.

La Società si riserva ulteriori comunicazioni in ordine al prosieguo della

procedura di liquidazione delle azioni.