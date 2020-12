Assegnato il Premio S.Eufemia per la Promozione della Dignità Umana: al Prof. Luigi GREZZANA

La Commisione del “Premio Santa Eufemia per la promozione della Dignità Umana” riconosce nel Prof Luigi Grezzana “la su grande umanità, la sua professionalità e il suo contributo per la promozione del ruolo “dell’età dell’esperienza degli anziani”, mettendo al centro della sua professione e della sua attenzione i non più giovani esaltandone la dignità umana. Già primario di geriatria negli ospedali di Verona, sempre in attività, Rettore attuale dell’Università dell’Educazione Permanente, docente presso la scuola di Specializzazione di Geriatria e Gerontologia, redattore da anni della rivista scientifica “il Fracastoro”, con riconoscimenti nazionali e internazionali contribuisce, con notevole esperienza allo sviluppo delle potenzialità dell’età avanzata, promovendo strumenti e iniziative per stimolare la mente umana e la persona nell’affermazione della dignità”. La sua vita di uomo che cura la persona è caratterizzata da un lungo curriculum di specialista in Geriatria, Gerontologia, Cardiologia e Dietologia. A testimonianza del suo impegno nel campo della geriatria ha dato alle stampe: “Tramite Insieme”, “Andare Pensando”, “Geriatri ladri di saggezza” e da ultimo fresco di stampa: “Lungo i fossi”. In una intervista ha dichiarato di avere nella vita due passioni: le motociclette e gli anziani,



La consegna del “Premio” avverrà domenica 13 dicembre nella chiesa di S.Eufemia, dopo la Santa Messa dello ore 10.