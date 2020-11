Patentino per il vaccino, un nostro lettore esprime il suo dissenso.

Firenze, 27 novembre 2020



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro della Sanità

A tutti i parlamentari



Abbiamo letto l’articolo aprendo https://www.ilgiornale.it/news/cronache/vaccino-arrivo-patente-spostarsi-1905524.html dove si annuncia la distribuzione di un PATENTINO a seguito della somministrazione del vaccino per il Covid-19.

NON è POSSIBILE, NON POSSIAMO CREDERCI

speriamo che sia una fake news,

infatti, nel 2020, dove è possibile registrare tutto in modo economico e veloce grazie ai computer, tablet eccetera nonché a trasmettere i flussi dati via Internet è impensabile qualcuno abbia pensato di progettare, stampare e distribuire milioni di PATENTINI, sottraendo milioni di euro alla esigenza di arrivare a una banca dati che il personale sanitario e il personale delle Forze dell’Ordine potranno consultare con un click verificando chi è sottoposto ad accertamento, se ha la patente di guida, la sua foto, la sua residenza e domicilio, quali vaccini gli sono stati somministrati, se ha allergie, il gruppo sanguigno, i numeri ICE, il numero di passaporto, carta identità, tessera sanitaria, eccetera.

Anche i migliori negozi ormai hanno abbandonato l’emissione di card registrando solo i dati nel loro sistema informativo e quando si acquista basta il cognome-nome-indirizzo per farci identificare e ricevere sconti e promozioni.

Siamo veramente stanchi di notizie simili perché evidenziano come, ancora oggi, non sareste in grado di organizzare i flussi informativi che sono essenziali per avere le basi per poter decidere le azioni da intraprendere e che riguardano la tutela del territorio e di tutti i cittadini.

Ovviamente, se la notizia è vera, siamo disponibili a confrontarci in tempo reale in teleconferenza per spiegare come si possono e si devono utilizzare i programmatori per attivare i flussi informativi, consentendo a chi governa una immediata percezione della situazione economica, sociale, sanitaria, occupazionale e strategica.

Confidiamo di leggervi.

Pier Luigi Ciolli