Corona virus: ordinanze del Sindaco di Verona.

Le misure prudenziali, poste in atto a Verona, concernono: A) Aree interdette all’accesso ai pedoni:

a. Giardini di Riva San Lorenzo: tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 06.00; b. Parco giochi via C. Abba: tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 06.00; c. Piazza Castelvecchio: tutti i giorni h/24, eccetto diretti ai numeri civici della medesima piazza e in attesa fermata autobus; B) Aree, in cui vige il divieto di stazionamento per i pedoni, con eccezione di attività istituzionali, organizzate e motivate: a. Piazza Bra – Scalinata Palazzo della Gran Guardia: tutti i giorni, h/24; b. Piazza Bra, Piazzetta Municipio e Via Degli Alpini – scalinate Palazzo Barbieri: tutti i giorni, h/24; c. Ambito zona ex Arsenale: giardini Sandro Pertini, Piazza Sacco e Vanzetti, compreso la vasca: tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 06.00; d. Piazza San Nicolò - Area antistante Chiesa: tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 06.00, con eccezione per coloro che si recano in Chiesa; e. Piazza Pasque Veronesi: divieto di stazionamento per i pedoni, tutti i giorni h/24; f. Alzaie Fiume Adige: tutti i giorni, h/24; g. Giardini Via Volturno: tutti i giorni, dalle ore 16.00 alle ore 06.00; h. Area parcheggi Via Bassetti: tutti i giorni h/24; i. Piazza del Popolo: tutti i giorni, dalle ore 18.00 alle ore 06.00. C) Aree in cui vige il divieto di utilizzo di panchine: a. Piazza Libero Vinco: dal lunedì al sabato, h/24; b. Piazza Cittadella: tutti i giorni, dalle ore 16.00 alle ore 06.00; c. Piazza Pradaval: tutti i giorni dalle 18 alle 06. Misure studiate ad hoc, che vanno assolutamente rispettate ­– portando, comunque ed essenzialmente la mascherina – se vogliamo vincere definitivamente il virus, nel nostro interesse personale e del nostro prossimo.

Pierantonio Braggio