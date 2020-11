CATTOLICA -Generali : che fine farà la Compagnia assicurativa veronese?

Dopo che Generali è salita al 24.5% del capitale di Cattolica assicurazioni scalzando l'americano Buffet da primo azionista, dopo che circa al'11% del capitale ha chiesto il recesso ( la cifra in ballo ammonta ad oltre 110 mln di euro) non apprezzando il fatto che la compagnia veronese si sia trasformata in spa, ora si aspetta il risultato dell'esercizio del diritto di opzione. I titoli provenienti dal recesso sono stati offerti ai soci e ora si attende per vedere quanti hanno aderito a sottoscrivere il titolo Cattolica a 5.47 € quando in borsa, nelle ultime settimane, il titolo ha viaggiato sempre sotto i 5 € e solo negli ultimi giorni ha superato la soglia dei 5 € per azione. Le posizioni in campoi sono diverse: chi vuole che Generali stia ferma così e non salga oltre pensando invece ad una integrazione industriale tra le due compagini; chi pensava di allargare le sinergie al socio Buffet che dall'America guardava con interesse all'Europa cattolica ed a Cattolica ; chi pensava che Generali dovrebbe far un boccone unico di Cattolica acquisendo il controllo totale con un OPA, come prevede la legge in certi casi, e ponendo fine a questa storia veronese. L'unica cosa certa, come qualche commentatore acuto ha sottolineato, è che i dirigenti sociali veronesi non sono stati in grado di valorizzare i propri asset strategici, limitandosi a guardare dai loro scranni pubblici per non aver grane e pensieri. Noi, da tempo da questo giornale, avevamo pensato che la soluzione dovesse essere cercata, valorizzando la nostra storia , in House, e con i tanti competitor in giro per il mondo bastava poco per far rimanere Cattolica Verona-centrica seppur integrata con partner nel mondo assicurativo mondiale. Qualche figura politica ha reagito in questo senso, altre teste pensanti, nel mondo che ruota attorno al bene comune pubblico, teste che vengono omaggiate più per piaggeria che per aver fatto il bene della società veronese, si sono adeguate. Non hanno visto. NOn sapevano e non immaginavano. Il peccato di omissione non è meno grave per un cattolica di uno di azione. Queste figure nella propria coscienza farebbero bene a fare dei bagni di umiltà per aver rovinato una delle più belle e ricche città al mondo.