Alla ricerca delle soluzioni tecniche migliori la BARDIANI CSF FAIZANÈ sceglie CIPOLLINI

La Bardiani CSF Faizanè svela un’altra novità, per una stagione 2021 che si prospetta di altissimo livello. Dopo gli annunci dei 22 atleti del Roster, la grande novità è rappresentata dalla nuova bici ufficiale del team, firmata Cipollini. In dotazione al team ci sarà infatti l’innovativa Dolomia, presentata da Mario Cipollini lo scorso autunno, in una colorazione inedita team edition, che da oggi potrà essere acquistata e configurata on-line anche dai tanti fan e appassionati sul sito ufficiale mycipollini.com



LA BICI DA STRADA: CIPOLLINI DOLOMIA.

Kevin Rivera e i suoi compagni di squadra potranno contare sui 780 g di leggerezza del telaio Dolomia per emergere nelle tappe più impegnative della stagione 2021. Dolomia mantiene inoltre tutta la reattività propria dei telai Cipollini grazie al tessuto 3K (visibile sul retrotreno della colorazione del team Bardiani-CSF-Faizanè) che offre il miglior rapporto rigidezza / peso e alle geometrie personalizzate per ognuna delle taglie con l'inclinazione del tubo sella specifico e variabile tra i 74,7° della taglia XS di Rivera e i 73,4° della L di Maestri. La massima integrazione per i cablaggi idraulici del gruppo Sram AXS è possibile su questo modello grazie alla serie sterzo da 1"1/2 ottimizzata nella costante collaborazione con Deda, alla specifica forcella e al manubrio Alanera. Ma non è tutto, la tecnologia TCM (True Carbon Monocoque), ossia il vero monoscocca, permette la perfetta connessione del carro su movimento centrale e tubo sella, senza incollaggi.

Il risultato? Gli atleti della Bardiani-CSF-Faizanè subiranno il 26% di vibrazioni in meno rispetto ai loro avversari.



LA BICI DA CRONOMETRO, CIPOLLINI NKTT.

Le novità del brand non si limitano alla bici da strada. Anche per le prove contro il tempo Battaglin e compagni potranno sfruttare una novità 2021 del brand: NKTT in versione freno a disco. Il telaio sviluppato in galleria del vento è stato ottimizzato per prove con condizioni di vento importante grazie alla sua elevata guidabilità: a 55 km/h il kit telaio risulta il 19% più guidabile dei telai vincitori delle cronometro del 2020. NKTT Disc Brake conta un attacco manubrio full carbon interamente realizzato in Cipollini per ospitare internamente i tubi idraulici e una forcella con scocca che si integra all'attacco manubrio garantendo il passaggio nascosto del tubo idraulico nella forcella per la massima resa di design e aerodinamica. Anche questo modello si avvale della tecnologia TCM (True Carbon Monocoque) risultando estremamente rigido grazie alle importanti sezioni su tubo obliquo, movimento centrale e tubo sella.



LE DICHIARAZIONI.

“Siamo felici che gli atleti della Bardiani-CSF-Faizanè abbiano scelto le novità del nostro marchio per la stagione 2021” dichiara Philippe Zecchetto, titolare del brand Cipollini “senza dubbio è un orgoglio rientrare nella categoria Professional e nel farlo abbiamo scelto di sposare il progetto prospettatoci dalla famiglia Reverberi che già si sta materializzando con gli arrivi di un mix di giovani talenti, Rivera e Canaveral, e atleti di esperienza, come Battaglin e Visconti, che faranno crescere il tasso tecnico del team”.



“Non vediamo l’ora di dare inizio alla nostra stagione 2021” dichiara il team manager Roberto Reverberi “dopo l’innesto di numerosi atleti di livello, poterli dotare di una delle migliori bici in circolazione, innovativa e studiata nei minimi dettagli per essere leggera, reattiva e performante, è il massimo a cui potevamo ambire. Siamo davvero soddisfatti dell’accordo raggiunto con Zecchetto, e della qualità dei prodotti che avremo in dotazione. Grazie alla collaborazione e professionalità di tutto lo staff del brand Cipollini, i nostri atleti saranno messi nelle migliori condizioni possibili per dare il loro meglio in una grande stagione.”

QUi sotto il dettaglio delle dotazioni tecniche che dovranno consentire il prossimo anno , durante una stagione speriamo normale, risultati più significativi per gli atleti della Bardiani





CIPOLLINI DOLOMIA TEAM EDITION:

• Gruppo: SRAM RED AXS con misuratore di potenza QUARQ

• Ruote: DEDA SL45 TDB

• Curva: DEDA ALANERA DCR

• Nastro manubrio: DEDA PRESA

• Sella: SELLE SMP

• Coperture: PIRELLI P ZERO VELO TUB 25-28"

• Portaborraccia: ELITE

• Pedali: LOOK

• Computer: BRYTON