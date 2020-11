BOTTEGA LANCIA MIABI LO SPUMANTE CON IL KIMONO

Nell’ambito di un progetto per celebrare le Olimpiadi di Tokyo la casa vinicola di Godega di Sant’Urbano ha convinto Takashi Ogura, il più geniale decoratore di kimoni e delle loro raffinate cinture, a collaborare alla produzione di un’apposita bottiglia con un design capace di legare Oriente e Occidente. Ogura ha pensato a Fontainebleau, patrimonio dell’umanità, memorizzando il motivo arabescato dell’emblema di Napoleone, combinandolo con il tradizionale motivo giapponese delle ruote del carro dei buoi. Per il colore rosso l’artista nipponico ha utilizzato la tonalità del rosso fiorentino, in omaggio al noto pittore italiano del Rinascimento. Accarezzando la superficie della bottiglia si può cogliere un tosso setoso, la stessa sensazione che si avverte indossando un kimono. Grazie ad una speciale tecnologia è stata infatti riprodotta fedelmente la trama dell’opera originale ed i suoi colori intensi, caratterizzati da intagli dorati. “Inizialmente questa bottiglia e questo spumante Miabi”, dice Sandro Bottega, a capo dell’azienda trevigiana, “doveva andare solo sul mercato giapponese ma vista la grande richiesta avuta la distribuiremo anche in Italia, in Cina e in altri paesi europei.

LIETA NACCARI