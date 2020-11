V “Angels in Run - We Run Libere di correre

Il Comune di Verona, segnala che domenica, 22 novembre, si svolgerà, in tutta Italia, dalle ore 10, alle ore 13, la V gara "We run libere di correre", proposta da “Angels in Run -Angeli in corsa”, che toccherà tutta Italia, per raccogliere fondi a sostegno di donne in difficoltà. La partecipazione è aperta a chiunque. Si può scegliere, se camminare, correre o fare qualsiasi altro tipo di attività motoria: passeggiare, correre, fare un breve percorso… Tutto rispettando la regola, che prevede attività motoria, nelle vicinanze di casa. Si può partecipare all’evento, anche via facebook, sul quale, alle ore 10.30, inizierà un racconto con foto e video, che saranno inserite da tutta la Penisola. Dovrà formarsi un grande coro, che esprimerà un grande “no” alla violenza sulle donne! Per prendere parte alla gara, basta iscriversi sul sito www.angelsinrun.it/we-run e versare la quota di iscrizione di 15.-€. Ai primi 1.500 iscritti, è riservato lo splendido kit ‘We Run - Libere di correre’, completo di pettorale digitale, da personalizzare a piacimento, scaldacollo dedicato e coupon/voucher digitali di sponsor e partner. La manifestazione, a livello nazionale, è organizzata da ‘Angels in Run’, con il patrocinio del Comune di Verona. Il grave problema della violenza sulla donna deve diventare problema di tutti ed essere combattuto, con ogni mezzo.

Pierantonio Braggio