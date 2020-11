LE CATEGORIE ECONOMICHE AL SINDACO SBOARINA: SERVONO RISTORI E UNA MORATORIA SULLA FISCALITA'

la richiesta di informazioni e chiarimenti su ordinanze e provvedimenti comunali; la diffusa preoccupazione degli operatori economici perché Verona resta zona gialla e le imprese commerciali, i pubblici esercizi, le aziende artigiane, del turismo e dei trasporti non hanno diritto a ristori, per cui si è condivisa la proposta di fare massa critica, anche con i sindaci delle altre province, per chiedere al Governatore Zaia che solleciti al governo ristori e una moratoria della fiscalità locale; l'impegno a proseguire e dare continuità a questi incontri creando un tavolo permanente di condivisione in modo che in primavera, quando ci sarà la ripartenza, Verona si faccia trovare pronta con una progettualità e iniziative mirate.