Job&Orienta 2020 | digital edition

Tre giorni di eventi, convegni e dibattiti in streaming, formazione online, a supporto dei docenti, incontri con imprenditori, hackathon, gaming, show cooking e una mappa digitale e interattiva, per incontrare virtualmente gli espositori. Un Job&Orienta, www.joborienta.info, del tutto digitale…, sia nella vetrina degli espositori, che nella proposta culturale - quanto nella scelta dei temi, presentato a Verona. Veniamo da un anno decisamente complesso: da un giorno all’altro i mondi della formazione e del lavoro si sono dovuti rinnovare nel profondo, aggiornandosi nei mezzi, nelle competenze, nell’organizzazione. Si colloca in questo scenario, nuovo per tutti, la prossima edizione di JOB&Orienta, Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro. Da mercoledì, 25 a venerdì 27 novembre, la manifestazione torna, tuttavia, con una veste nuova, facendosi specchio fedele di questa corsa verso il futuro: tanto nel format - interamente digitale sia nella vetrina degli espositori che nella proposta culturale - quanto nella scelta dei temi. Punto di riferimento per giovani, famiglie e operatori, essa è promossa da Veronafiere e da Regione Veneto, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e vede la mediapartnership di Rai Cultura/Rai Scuola. La versione digitale di quest’anno la renderà una fiera diffusa, in grado di raggiungere un pubblico ampio e assai vario, anche con iniziative inedite ed eventi proposti in format innovativi. Tutto ruoterà sul tema: “Orientamento, vaccino per l’occupazione”, avendo come punto centrale di riferimento il bene dei giovani. Maurizio Danese, presidente di Veronafiere Spa: «Sarà un’edizione davvero speciale. Sarà ancora il momento più importante in Italia, per il mondo della formazione e dell’orientamento. Il luogo, dove continuare a confrontarsi sul futuro dei giovani, facendo dialogare il mondo della scuola, con quello del lavoro». «Inutile nasconderlo: il Covid ha imposto dei cambiamenti alla vita di tutti noi. Cambiamenti, che possono anche trasformarsi in nuove sfide, se vogliamo intenderle in un’accezione positiva. Dalle difficoltà, infatti, nascono opportunità: la differenza la fa chi le sa cogliere per crescere. Ecco perché JOB&Orienta 2020 sarà un po’ diverso, con un format ancora più innovativo e smart. Il presidente Mattarella ha ricordato che "il mondo di domani dipenderà dagli studenti di oggi e dalla loro capacità di pensarlo e di viverlo”. Iniziamo quindi a progettarlo insieme questo futuro: distanti, ma ancora più uniti, a JOB&Orienta». «Job, quest’anno, non rinuncia a svolgersi. E ci auguriamo che gli 80mila visitatori consueti della fiera diventino 800mila virtuali: studenti, genitori, insegnanti, che potranno da tutta Italia collegarsi in streaming». Claudio Gentili, coordinatore del comitato scientifico di JOB&Orienta, ha evidenziato: «Quattro sono le parole chiave di JOB&Orienta 2020: l’intelligenza creativa, che ci serve per dominare le macchine; il digitale, passato dall’essere un gioco, a fattore indispensabile, per lo sviluppo del Paese, sul piano sanitario, ma, anche alimentare, industriale, lavorativo, e soprattutto scolastico; la sostenibilità, un altro concetto imprescindibile, perché dobbiamo puntare a un mondo sostenibile sul piano sociale, economico, ecologico, e, infine, l’innovazione. L’orientamento è un vaccino contro la disoccupazione, o un vaccino per l’occupazione. Ecco perché serve JOB&Orienta: per ricucire l’Italia, per ripartire, per avere fiducia nel futuro». JOB&Orienta è su: Facebook (www.facebook.com/joborienta), Facebook Messenger (m.me/joborienta), Twitter (@Job_Orienta #joborienta), Instagram (@job_orienta), YouTube (JOB&Orienta). Pierantonio Braggio