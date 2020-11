Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta

Il prossimo 23 novembre, il Sovrano Militare Ordine di Malta, porrà in circolazione i seguenti valori postali: – Emissione 10/2020 - 50° anniversario del Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano Militare Ordine di Malta: un francobollo, in foglietto, da €. 5,40, tiratura: 3000 foglietti. Il Corpo Italiano di Soccorso dei volontari dell’Ordine di Malta - CISOM, è una fondazione di diritto melitense, con finalità di protezione civile, sociale, sanitario- assistenziale, umanitario e di cooperazione, strumentale all’Ordine di Malta. Il Corpo opera, per portare assistenza e pronto soccorso alle persone in stato di necessità, anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile; – Emissione 11 /2020 - Iconografia Mariana: un francobollo da €. 2,40, raffigurante l’effige di Maria SS. Liberatrice, tiratura: 5000 esemplari. La raffigurazione della Vergine Maria è un tema iconografico dell'arte sacra, le cui prime rappresentazioni risalgono al III secolo ed ha ispirato artisti di tutti i tempi. L'emissione filatelica presenta la venerata effigie di Maria SS. Liberatrice, conservata a Viterbo, nella Chiesa della SS. Trinità. Protettrice della città di Viterbo, è oggetto di culto pubblico, dal 1320; – Emissione 12 /2020 - Cicli pittorici - Giotto: Affreschi della Cappella degli Scrovegni. Padova: sei francobolli, uniti in blocco, da €. 2,40 ciascuno e formanti la serie completa, riguardante “La passione di Gesù”. L’emissione avrà luogo, nel proseguo della tematica, dedicata ai Cicli pittorici, che ha preso l’avvio con la raffigurazione degli affreschi di Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padova, iniziando con le Storie di Gioacchino e Anna. La filatelica Passione di Gesù, narra la sofferenza e l’agonia, che hanno portato il Cristo alla crocifissione. I francobolli raffigurano, nell’ordine: Lavanda dei piedi, Bacio di Giuda, Cristo davanti a Caifa, Cristo deriso, Salita al Calvario e la dolorosissima Crocifissione. Tiratura: 5000 serie complete.

Pierantonio Braggio