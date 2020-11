Incontro on line, fra l’Ambasciatore di Germania, Viktor Elbling, e il presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto. L’evento ha avuto luogo, in occasione della presidenza della Germania al Consiglio dell’Unione Europea.

Il colloquio è stato promosso dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, in collaborazione, con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e con il centro Europe Direct della Provincia di Verona, in occasione della presidenza della Germania del Consiglio dell’Unione Europea. Durante l'incontro, l'Ambasciatore Elbling si è intrattenuto, con i cittadini e le cittadine veronesi, su temi che riguardano l’Unione, quali ad esempio il Recovery Fund e le priorità del semestre di presidenza tedesca, e su argomenti bilaterali, relativi ai rapporti tra Italia e Germania. Ha porto i saluti d’apertura il presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto ed è stato moderatore Alexander Grossklags, dell'Ambasciata tedesca. Europe Direct è stato presentato da Valeria Fantini. Nella foto: bandiera ed emblema della Repubblica Federale di Germania.

Pierantonio Braggio