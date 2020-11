Teatro per il mondo piccino . Spettacoli on line.

Interconnessione tra online e offline: una nuova possibilità di fruizione di un’esperienza teatrale. Lo spettacolo sarà vissuto in una “stanza segreta” in maniera interattiva, sensoriale e condivisa. Accoglierà il pubblico il team creativo dell’istituzione scaligera, Aida, forte dell’esperienza maturata (sul palco), da quasi quarant’anni di attività. Ogni presentazione – che avrà luogo, nel quadro di “Famiglie a Teatro” – durerà 30 minuti, per un massimo di 23 accessi (a ogni accesso possono essere presenti più persone come un nucleo familiare). Segnala l’Organizzatore che: – il 21 e 22 novembre le famiglie potranno immergersi nell’atmosfera buia e fredda di una grotta in compagnie de "Il Re che aveva paura del buio", un’atmosfera da ricreare a casa grazie a una piccola lucina, come una torcia, da tenere con sé. Nell’entrata nella grotta, le torce saranno i mille occhi degli animali nascosti, le voci creeranno un tappeto musicale di gufi, lupi e volpi che sarà proprio “la platea” a invocare; – il 28 e 29 novembre, mattina e pomeriggio, agli stessi orari, sarà la volta de "Il vecchio e brontolone Signor Teatro", dove si rievocheranno rumori, profumi, suoni e storie del nostro spazio preferito, in attesa di poterlo riaprire. Gli eventi avranno luogo – il mattino alle ore 11 e 11.45 e – il pomeriggio ore 17 e 17.45. Costo del biglietto: 5,50€, ottenibile contattando https://www.fondazioneaida.it/negozio/, info 045.8001471 - 045.595284 mail: fondazione@fondazioneaida.it.

Pierantonio Braggio