L’azienda dolciaria Veronese, Vicenzi Spa, su Alibaba.com. Contatti diretti con i buyers di tutto il mondo.

La sua vetrina è, ora, aperta sulla piattaforma di e-commerce del Gruppo Alibaba, che è presente in oltre 190 Paesi e conta su oltre 26 milioni di buyers, attivi in tutto il mondo. Il gruppo dolciario scaligero mira a consolidare la propria presenza in alcuni mercati cruciali e a promuovere il marchio della sua alta pasticceria, in nuovi Paesi del globo. “Siamo presenti sulla piattaforma Alibaba.com – spiega Filippo Ceffoli, direttore generale del gruppo Vicenzi – con circa 60 prodotti, che rappresentano la migliore espressione della pasticceria di eccellenza, simbolo della grande tradizione dolciaria italiana. Fin dalla sua fondazione, nel 1905, qualità e innovazione sono stati i punti di riferimento di Vicenzi. Anche in questo caso, abbiamo scelto uno strumento innovativo, per il settore food, attraverso il quale presidiare o ampliare i mercati internazionali. Soprattutto in questo periodo – sottolinea Ceffoli – credo ci sia voglia di affrontare le difficoltà, con dolcezza, e nessuno sa eccellere, in questo campo, come noi italiani”. La quota export dei “Matilde” è pari al 30% del fatturato complessivo del Gruppo, che, quest’anno, si attesterà a 130 milioni di euro. Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato, fuori dall’Italia, ma la fine pasticceria Vicenzi conosce un ottimo posizionamento anche in Canada, nei Paesi del Golfo e in Sudamerica. Ora, si vuole consolidare tali presenze e entrare mei mercati cinese e coreano, in cui, Matilde Vicenzi diventerà ambasciatrice del gusto italiano nel mondo. “Proprio perché, a causa dell’emergenza sanitaria, è difficile viaggiare e incontrarsi” – sottolinea Ceffoli – “abbiamo voluto rafforzare le relazioni, con i buyers, sfruttando le nuove tecnologie. La nostra scelta è frutto di una precisa strategia di crescita che, comunque, manterremo, anche quando torneremo alla normalità”. Come, in precedenti interventi, durante il confinamento di primavera, avevamo, con piacere, segnalato, Vicenzi non ha mai interrotto la produzione, garantendo un premio ai propri collaboratori, oltre alla copertura assicurativa, attivata fin dall’inizio dell’epidemia. Ad agosto, il Guppo ha inaugurato, nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto, una nuova linea produttiva automatizzata, con robot gestiti da intelligenza artificiale, nella quale ha investito 4 milioni di euro. Luca Curtarelli, Head of Business Development di Alibaba.com Italy: “Il Made in Italy è tra le voci più ricercate, sul nostro portale a livello globale, con un predominio della categoria del food&beverage, a conferma dell’importanza della mission di Alibaba.com, in Italia, ovvero, aiutare le eccellenze del nostro Paese a farsi conoscere, in tutto il mondo, grazie al canale online. Ad oggi, sono centinaia le aziende italiane, che hanno aperto il proprio store, sulla nostra piattaforma, e siamo orgogliosi che un grande Gruppo internazionale, a conduzione familiare, come Vicenzi, che da oltre un secolo porta la tradizione e l’eccellenza dell’arte dolciaria italiana nel mondo, abbia scelto la nostra piattaforma. Alibaba.com può rappresentare un ottimo strumento, per rafforzare la presenza di Vicenzi, sui mercati internazionali”. In un momento così difficile, come l’attuale, è di grande soddisfazione e di grande conforto, potere rilevare la ferma volontà di progredire di un’importante Azienda veronese, che, con la sua attività e con la sua tenace lungimiranza, ha creato, crea e creerà valore aggiunto, ricchezza e nome per Verona.

Pierantonio Braggio