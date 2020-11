ASSENZADIGRAVITÀ: COO’EE DISEGNA IL NUOVO AMBULATORIO PER I VACCINI ANTINFLUENZALI NELLA METRO 5 DI MILANO

Un progetto che nasce grazie alla sinergia di diversi attori: la Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi Onlus, Metro 5, ATM, l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’Ospedale V. Buzzi di Milano. Grazie allo spazio generosamente offerto da Metro 5, l’atrio sottostante si è trasformato in un luogo di prevenzione rivolto ai più piccoli, con due postazioni temporanee presso le quali le famiglie potranno recarsi in sicurezza, su prenotazione, per somministrare il vaccino spray-nasale ai propri figli. «Un modo - spiega il professor Zuccotti - per ridurre i casi di influenza e rendere meno difficoltosa la diagnosi differenziale nei confronti dell’infezione da Coronavirus, alleviando il carico di lavoro sul Sistema Sanitario Regionale.»



Coo’ee - l’agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi - ha contribuito al sostegno di Acone Associati, Building, IGP Decaux e Printable, nel realizzare la creatività per l’allestimento a tema spaziale dell’ambulatorio, ispirando le decorazioni alla campagna #assenzadigravità per la Fondazione Buzzi: così i bambini arriveranno alla postazione seguendo una rotta spaziale che renderà il percorso divertente e intuitivo.