Mercatini vietati? “I cesti natalizi Ve li portiamo a casa noi”…

“A Natale, mangia italiano e sostieni le aziende del tuo territorio”! Il Consorzio Gusta Veneto, progetto di promozione territoriale ed enogastronomico di Confagricoltura Veneto, lancia un’accorta iniziativa, a supporto delle aziende agricole e degli agriturismi che, in assenza dei mercatini natalizi, vietati dal nuovo Dpcm, rischiano di vedere precluso un canale di vendita fondamentale, durante la stagione invernale. Il Consorzio Gusta Veneto, tuttavia, ha trovato, una funzionale soluzione al problema: recapiterà, direttamente a casa, durante le feste natalizie, le ceste, con prodotti enogastronomici, rigorosamente “made in Veneto”. Basterà ordinare, entro il 30 novembre, compilando il modulo https://bit.ly/38oB2Ft, e scegliendo, tra i tanti prodotti veneti, che vanno dal riso alla pasta, dai salumi ai formaggi, dai vini pregiati a birre artigianali, dall’olio d’oliva alle farine, dai biscotti alle confetture, al miele… Non mancano il riso Vialone Nano, biscotti, l’oca in ónto, il mais biancoperla, il fagiolo giàlet e fusilli ai grani antichi… Quanto ai vini, si va dalle etichette dei Colli Euganei al Merlot, dal Brut al Rosato spumante e al Refosco. Da non dimenticare gli “zaléti” al mais e i biscotti di grano duro di Corte Attilea, Verona, l’aceto balsamico, di Dominio di Bagnoli, e quello di mele, di Corte Carezzabella, Rovigo. “Con l’emergenza Covid, perdiamo, a Natale, tutte le occasioni di commercializzare i nostri prodotti aziendali – spiega Davide Morandi, presidente del Consorzio Gusta Veneto – dato che mercatini e fiere, che sono sempre affollatissimi, offrono l’opportunità di acquistare regali, da mettere sotto l’albero. Si tratta, perlopiù, di specialità enogastronomiche tipiche. Vogliamo che questa bellissima tradizione possa continuare e offriamo la possibilità di scegliere i prodotti, per confezionare i propri cesti natalizi, che consegneremo a domicilio. Chi aderirà alla nostra iniziativa aiuterà, quindi, anche le nostre aziende agricole e i nostri agriturismi, che stanno risentendo fortemente gli effetti di questa seconda ondata Covid, le cui conseguenze sono, ogni giorno, sempre più pesanti”. “La nostra è una grande rete di operatori economici della regione, che hanno deciso di promuoversi, in maniera congiunta, e che si riconoscono in un’unica mission: esaltare l’eccellenza del nostro territorio, in tutte le sue sfumature – spiega Clarissa Gulotta, responsabile del progetto –. L’obiettivo è la promozione, non soltanto delle produzioni d’eccellenza del Veneto, ma dell’intero patrimonio rurale, con le sue molteplici valenze, attraverso un’immagine unitaria e identitaria delle ricchezze del nostro territorio. E questo vale, soprattutto, in questo momento difficile, in cui occorre unire le forze, per dare grande sostegno alla nostra agricoltura d’eccellenza". Eccellenza, che merita massima attenzione, anche all’atto di scegliere un omaggio o un regalo, perché preferire i prodotti del nostro territorio, significa sostenere in pieno l’agricoltura veneta, che, si trova, oggi, particolarmente sacrificata, dall’infierire del virus.

Pierantonio Braggio