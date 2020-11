La Provincia di Verona alla Protezione Civile di Tregnago. Contributo straordinario, a copertura di pesanti danni, dovuti ad incendio.

Questo, tenendo presente che l’Associazione di Tregnago opera, nella zona, da più di 25 anni, e che è, oggi, coordinatrice dei Volontari del distretto Vr3 e riferimento della Lessinia Orientale, per le attività di antincendio boschivo. Il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto: ”Si tratta di un contributo straordinario, che siamo riusciti a garantire, in virtù dell’altrettanto straordinario evento negativo, che ha colpito la sede di Tregnago, e alla luce della centralità del Gruppo, capofila per l'antincendio boschivo, in una parte importante del territorio veronese. Auspico che a questo nostro aiuto concreto, presto, ne seguano altri”. Il volontariato merita sempre massima considerazione!

Pierantonio Braggio