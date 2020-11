Anno Internazionale della Salute delle Piante - 2020. Un francobollo di Poste Italiane da 1,15 €.

Con Con una tiratura di un milione di esemplari, il pezzo è in fogli da quarantacinque esemplari. La vignetta riproduce il logo dell’Anno Internazionale, inserito all’interno di un paesaggio campestre, raffigurato in grafica stilizzata. Non è mancato, a Roma, lo speciale annullo primo giorno. Ricordare le piante e la loro salute è il meglio che il globo possa fare e diffondere l’idea di tale concetto, significa fare capire che, non solo la pianta va rispettata e curata, ma, anche, ove possibile, moltiplicata, perché è vita dell’umanità.

Pierantonio Braggio