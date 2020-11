UN GRANDE CONCORSO ENOLOGICO A VERONA

Verona, 11 novembre 2020. Albino Armani Viticoltori dal 1607 vince il Global Best of Wine Tourism Award.

Nel corso della Conferenza annuale di Great Wine Capitals, la rete delle Grandi Capitali del Vino, si è svolto l'incontro della Giuria internazionale che sceglie i vincitori Globali del premio best of Wine Tourism, il concorso del turismo enologico, giunto alla sua quarta edizione. Quest'anno, a causa della pandemia mondiale, solo 6 capitali hanno deciso di organizzare il Concorso Best of Wine Tourism, tra cui Verona, unica città italiana, che con la locale Camera di Commercio siede nell’organizzazione internazionale dal 2016.



I premi Best of Wine Tourism riconoscono eccezionali iniziative di turismo del vino che presentano standard di eccellenza. Dalla prima edizione, 5.290 aziende hanno partecipato al concorso e 805 candidati sono stati selezionati per un anno di promozione internazionale a tutti i livelli, grazie alla collaborazione della rete con il mensile Decanter. In questo bando, 6 città - Adelaide, Città del Capo, Mainz-Rheinhessen, Mendoza, Porto e Verona - hanno organizzato i loro concorsi locali, con 217 partecipanti e 40 vincitori locali in totale, un campione della forza, del dinamismo e dell'eccellenza nel settore del turismo enogastronomico.



La Giuria Internazionale, composta da rappresentanti provenienti dagli 11 Paesi partecipanti al Network, ha esaminato le candidature e decretato un vincitore Globale per ogni capitale partecipante. Per Verona ha portato a casa l'importante riconoscimento la Cantina Albino Armani Viticoltori dal 1607, che aveva vinto per la categoria "pratiche sostenibili nell'enoturismo".



“L’habitat rurale non è solo il luogo di origine dei prodotti tipici, come il vino – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello - ma anche il possibile luogo di “consumo esperienziale” l’incontro ravvicinato con i valori di un’autentica cultura locale. Ne deriva che il turismo rappresenta un valido strumento per uno sviluppo sostenibile delle aree rurali periferiche perché́, se opportunamente gestito, permette il mantenimento dell’habitat rurale in tutti i suoi aspetti: ambientali, culturali, sociali ed economici”.



I global winner di Best Of Wine Tourism sono:



Albino Armani Viticoltori dal 1607 (Verona, Italia)

Wirra Wirra Vineyards (McLaren Vale, Adelaide, Australia)

Creation Wines (Cape Town, South Africa)

Weingut Thörle (Mainz – Rheinhessen, Germany)

Superuco Winery (Mendoza, Argentina)

Monverde Wine Experience Hotel (Porto, Portugal)