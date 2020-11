L'assicurazione auto in digitale in pochissimi click

I cambiamenti non sono mai docili da affrontare, ma per questo 2020 sembra proprio che un cambio veloce di mentalità e una buona dose di adattabilità possano rappresentare i migliori amici da mettere nello zaino per affrontare l’imprevisto. Tutto sta cambiando molto velocemente, ma tra questi cambiamenti alcune cose sicuramente ci vengono in aiuto e si scoprono nuove opportunità per semplificare burocrazie noiose e dimezzare le tempistiche. Internet è tra questi.

L’assicurazione auto in digitale non sarà più un tuo problema

L’assicurazione auto oltre che obbligatoria, spesso è un mare magnum indefinito che non riusciamo a gestire. Oggi non è più così, tra le maggiori compagnie infatti Zurich Connect assicurazione offre affidabilità e velocità per affrontare ad esempio la stipula di una nuova polizza. Facile e soprattutto gratuita: è possibile confrontare e stipulare una polizza in poche semplici mosse dal tuo computer o direttamente dal tuo smartphone.

Hai mai sentito parlare di Responsabilità Civile Autoveicoli?

Si chiama RCA e si legge Responsabilità Civile Autoveicoli. Cos’è? Si tratta della copertura assicurativa obbligatoria per i veicoli a due e quattro ruote. Ha validità annuale e copre gli eventuali danni causati a terze parti dal conducente. Oltre a ciò, puoi chiedere alla tua assicurazione di fornirti anche molte altre coperture.

Vediamo qualche esempio di copertura assicurativa:

• copertura per furto e incendio,

• danneggiamento,

• deterioramento del veicolo,

• infortunio del conducente etc.

Per ottenere un preventivo per la tua assicurazione auto ti basta un click



L’assicurazione è davvero a portata di click, bastano pochi dati e il gioco è fatto.

Ecco cosa ti serve oltre a una buona connessione internet.

Procurati:

• la targa dell’automezzo

• la data di nascita del proprietario del veicolo.

A questo punto basta seguire la procedura online e scegliere le opzioni che ti riguardano.

Ad esempio:

• il proprio indirizzo,

• se l’auto è nuova o usata,

• se si possiede già un’assicurazione con la stessa compagnia,

• se si fa parte di un’associazione o un ordine professionale etc.

Il preventivo e la stipula della tua assicurazione auto sono facili e veloci



Alla fine della procedura, ecco il preventivo per la tua auto! Puoi confrontarlo e sei libero di scegliere quello che maggiormente si adatta alle tue esigenze, ma con uno sguardo sempre attento a franchigia, massimale e affidabilità della compagnia.

Il risparmio è davvero a portata di click!