Assicurazioni risultati del terzo trimestre. Ecco i risultati pubblicati da cui si può notare che Cattolica non è in crisi.

COMUNICATO STAMPA SOLIDA CRESCITA DEL RISULTATO OPERATIVO (€297MLN +37,5%) E SOLVENCY RATIO (161%) IN MIGLIORAMENTO NEL TRIMESTRE RACCOLTA COMPLESSIVA A €4,1MLD (-17,3%): NEL LAVORO DIRETTO TENUTA DEI PREMI DANNI (-2,6%), IN FLESSIONE QUELLI VITA (-24,0%) COMBINED RATIO IN MIGLIORAMENTO (90,0%, -5,1 p.p.) FORTE CRESCITA DEL RISULTATO OPERATIVO A €297MLN (+37,5%) UTILE ADJUSTED IN AUMENTO A €116MLN (+21,0%) UTILE NETTO DI GRUPPO A 42MLN (-50,5%) A CAUSA DI SVALUTAZIONI (GOODWILL -€61MLN) SOLVENCY II RATIO A 161% A FINE SETTEMBRE; STIMA A FINE OTTOBRE PARI A CIRCA 20