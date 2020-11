“Settimana Internazionale della Gentilezza”. Sette giorni, dal 9 al 13 novembre 2020, di ‘Dialoghi di Gentilezza’, con il movimento “Italia Gentile”, on line - streaming.

In tal senso, avranno luogo, da lunedì 9, a domenica 15 novembre, diversi appuntamenti, nel quadro della rassegna “Settimana Internazionale della Gentilezza - Dialoghi di Gentilezza”, con il Movimento “Italia Gentile”: sette giorni online, in diretta streaming, su www.italiagentile.com, dedicati al delicato tema, appunto, della “gentilezza”, come valore personale e sociale, insieme all’autore, bestseller ed esperto internazionale, nelle scienze del benessere, Daniel Lumera, e a tanti altri ospiti. Dialoghi, dunque, su come applicare metodi gentili, negli ambiti della politica, della salvaguardia ambientale, dell’educazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia all’università, nel mondo dell’alimentazione ed aziendale e della società civile, in generale. Promuove la ‘settimana’ My Life Design Academy, nell’ambito del movimento Italia Gentile, per amplificare, approfondire, diffondere, celebrare e, in fine, promuovere il valore della “gentilezza”, in occasione del World Kindness Day, la Giornata Mondiale della Gentilezza, giornata, che si ripete, appunto, il 13 novembre di ogni anno, dal 1998, e viene osservata, da diverse Nazioni, in tutti i continenti. In Italia, il movimemto è nato, durante il primo lockdown, dovuto al Covid-19, con l’intento di unire l’intera Penisola, in una rete di atti gentili e di progetti, volutamente, a beneficio della collettività. Il Movimento conta oltre 200.000 italiani, in tutto il mondo, più d’un centinaio di enti profit e non profit, nonché Comuni e il primo Stato “gentile” al mondo, la Repubblica di San Marino. La quale, nel maggio 2019, ha emesso un a serie di francobolli, atta a trasmettere il valore autentico di semplici parole gentili, evidenziandole, quali: “scusa”, “per favore”, “permesso” e “grazie”, per incoraggiare comportamenti, improntati alla gratitudine e alla riconoscenza, da tenere, nel rispetto di tutti, e favorire la convivenza pacifica e l’armonia tra i popoli. La serie esplora stili differenti, alternando forme di lettere diverse, che sono il punto d’arrivo di una ricerca stilistica, che attinge da diversi ambiti/mondi di appartenenza e da differenti periodi storici, dando rilievo al valore ed al significato delle parole stesse. Parole, che, presentate, molto accortamente, in calligrafia e, quindi, ottimamente riportate alla luce – ricordiamo lo straordinario passato, in cui, a scuola, alla ragioneria, la calligrafia era materia obbligatoria – ci auguriamo rimangano impresse nella mente di chi le osserva, in un mondo e in un tempo, gli attuali, nei quali, ritenendo tutto permesso e dovuto, restano, troppo, e, talvolta, di volontà, avvolte nella cenere. Essere gentili e corretti, con il nostro prossimo – i francobolli, di cui sopra ce lo richiedono e ce lo ricordano – crea soddisfazione e serenità, sia, in chi, gentilezza dona, sia, in chi, gentilezza riceve.



Pierantonio Braggio