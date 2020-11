Mostra fotografica a SAN Martino di grande effetto.

Le foto che ci sono state gentilmente concesso per questo servizio giornalistico esprimono i sentimenti e le emozioni che Grazia PINAROLI, milanese di nascita, ma san martinese di adozione dato che vive da moltissimi anni in quel di San Martino B.

E' una viaggiatrice-fotografa autodidatta che cerca di cogliere i momenti più spettacolari che incontra in questo suo girovagare per il mondo quando le vicende della vita glielo hanno permesso. Con la sua fedele macchina compatta "Sony A" cerca di portarsi a casa i ricordi più belli dei suoi molti viaggi.