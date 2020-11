Ciclismo invernale: Toneatti e Casasola agli Europei.

Oggi abbiamo avuto l'occasione di provare il tracciato di gara; si tratta di un percorso veloce con due tratti sulla sabbia e alcune collinette che lo rendono più impegnativo. Le prime sensazioni sono buone, vedremo se saranno confermate domenica" ha commentato Sara Casasola.



"Domani partirò in seconda fila e il tracciato non è impossibile. Oggi, nonostante la trasferta, stavo molto bene durante le prove, spero di avere le stesse risposte in gara" ha aggiunto Davide Toneatti.



"Questi Campionati Europei, anche alla luce della ridotta partecipazione saranno una preziosa occasione per Sara e Davide. Si tratta di due atleti molto giovani e di grande talento che arriveranno al via di questo appuntamento con una ottima condizione fisica; sono convinto che abbiano le carte in regola per puntare al podio, dovranno dare il massimo e lottare fino alla fine per cercare di centrare il massimo risultato" ha spiegato Pontoni.



Per il resto della rosa della DP66 Giant SMP, invece, sarà un fine settimana di allenamento collegiale in terra friulana per preparare al meglio i prossimi appuntamenti dell'inverno: "Dopo le prime intense settimane di gare e di trasferte sentivamo la necessità di fare il punto della situazione con tutti i ragazzi e trovare del tempo da dedicare alla crescita di tutta la rosa. Approfittiamo di questa coincidenza con i Campionati Europei per consentire ai più giovani di rifiatare e di concentrarsi su alcuni aspetti tecnici che ci potranno tornare utili nelle prossime sfide che ci attendono" ha concluso Pontoni.