Fondazione Cariverona e la Ricerca.

Impegni a valere sul Bando Ricerca & Sviluppo 2020 per 1.256.000 euro, sono stati approvati dal Consiglio d’Amministrazione di Fondazione Cariverona. Spazio a giovani ricercatori, quindi, impegnati in 15 progetti di ricerca – volti a soluzioni applicative innovative e sostenibili, in diversi campi di attività – in collaborazione con 26 aziende dei territori di competenza della Fondazione. Qualche esempio di progetto: utilizzo dell’uvam come modello per lo studio di antagonisti naturali, contro il deterioramento microbiologico degli alimenti; in fatto di ottica:analisi di un metodo di certificazione, per i prodotti ottici bio-based; produzione di energia rinnovabile da scarti agroalimentari; teleriabilitazione, per i malati di Parkinson, monché produzione additiva di protesi ortopediche. «Come da anni abbiamo cercato di rappresentare, è tempo che, anche nel nostro Paese, la ricerca scientifica sia più sistematicamente orientata a finalità applicative, per orientare l’Università ad una sistematica cooperazione alle finalità produttive, che in Italia, sono sensibilmente carenti. I progetti selezionati all’interno di questo bando, ampliano in misura significativa la collaborazione tra il sistema della ricerca scientifica e il sistema economico e produttivo dei nostri territori, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di giovani ricercatori post dottorato, – commenta Alessandro Mazzucco, presidente di Fondazione Cariverona.– Inoltre diamo continuità alla fruttuosa collaborazione di rete con Fondazione Caritro, ampliando l’interscambio di buone pratiche tra i nostri territori”.

Pierantonio Braggio