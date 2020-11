BARDIANI CSF FAIZANÈ: GIOVANNI VISCONTI È IL COLPO A SORPRESA, PER COMPLETARE UNA ROSA DI ALTO LIVELLO.

La Bardiani CSF Faizanè piazza un altro clamoroso colpo di mercato. Le strade di Giovanni Visconti e del team guidato dalla famiglia Reverberi si uniscono, in direzione di una grande stagione 2021. Dopo le tante conferme e i nuovi innesti di alto livello tra i quali spiccano Enrico Battaglin e Kevin Rivera, l’arrivo di Giovanni Visconti, uno dei 5 atleti italiani in attività più vincenti, permette al #GreenTeam di guardare al futuro con grande fiducia.



37 anni, 34 vittorie all’attivo, 3 titoli di campione italiano, 2 vittorie di tappa al Giro d’Italia e numerosi traguardi come la maglia di miglior scalatore al Giro d’Italia 2015. Giovanni Visconti è pronto a diventare “l’Ibrahimovic” della Bardiani CSF Faizanè, atleta di grande esperienza ma con altrettanta ambizione e fame di successo, pronto a diventare anche una guida e un trascinatore per i tanti giovani atleti presenti nel team.



LE DICHIARAZIONI.

Bruno Reverberi: “Il 2021 sarà per noi il 40° anno di attività manageriale consecutiva e vogliamo celebrarlo allestendo una grande squadra che possa dare importanti soddisfazioni ai nostri sponsor. L’arrivo di un campione come Giovanni Visconti, ci fa fare un ulteriore importante salto di qualità. Giovanni è un ragazzo ancora molto ambizioso che può essere un esempio e un trascinatore per tutti i nostri giovani.”



Giovanni Visconti “Sono davvero entusiasta di poter intraprendere questa nuova avventura. Dall’esterno ho sempre visto la squadra di Reverberi come un team serio, che non fa mancare nulla ai corridori, con tanti giovani promettenti ma che forse sentiva la mancanza di un trascinatore in gruppo. Con i dovuti paragoni, mi piacerebbe riuscire a fare quello che Ibrahimovic ha fatto nel Milan, cogliendo ancora risultati personali e aiutando i tanti giovani promettenti a tirare fuori il meglio da se stessi correndo da squadra. Fisicamente sono integro, mi sento almeno 5 anni di meno, ma per me sono fondamentali la testa e le motivazioni e questo trasferimento me ne da davvero tantissime, perché è stata allestita una squadra di livello. Ci sono tanti giovani già presenti, tra questi il giovane siciliano Fiorelli che a mio avviso ha un ottimo potenziale e al quale vorrei trasmettere molto per la sua crescita. Inoltre gli innesti di Battaglin, Gabburo, Garosio, Marengo, Rivera possono dare tanto al team. Sono certo che ci divertiremo molto. Ci tengo infine a ringraziare la mia ex squadra, in particolare Angelo Citracca e Luca Scinto per il sostegno in questi anni."



PALMARES: 34 vittorie

3 volte Campione Italiano: 2011, 2010, 2007.

2 vittorie di tappa al Giro d’Italia: 2013

1 Miglior Scalatore Giro d’Italia 2015

1 vittoria al Giro dell’Emilia: 2017

1 Vittoria Classifica Generale, Tour of Turkey: 2010

1 GP de Fourmies 2008

2 Giro della Toscana 2019, 2016

2 Coppa Sabatini 2006, 2007

1 Coppa Agostoni 2009

2 vittorie di tappa Tour of Slovenia 2019, 2009



Con l’arrivo di Giovanni Visconti salgono a 10 i volti nuovi del team per la stagione 2021, che uniti alle 12 conferme portano la rosa del team a un totale di 22 atleti.



LA SQUADRA 2021.

Giovanni Visconti, 37 anni - ITA - New

Enrico Battaglin, 30 anni - ITA - New

Kevin Rivera, 22 anni - Costa Rica - New

Johnatan Canaveral, 24 anni - COL - New

Giovanni Carboni, 25 anni - ITA

Luca Covili, 23 anni - ITA

Nicolas Dalla Valle, 23 anni, - ITA

Filippo Fiorelli, 25 anni - ITA

Davide Gabburo, 27 anni - ITA - New

Andrea Garosio, 26 anni - ITA - New

Giovanni Lonardi, 23 anni - ITA

Mirco Maestri, 29 anni - ITA

Umberto Marengo, 28 anni - ITA - New

Fabio Mazzucco, 21 anni - ITA

Alessandro Monaco, 22 anni - ITA

Daniel Savini, 23 anni - ITA

Alessandro Tonelli, 28 anni - ITA

Tomas Trainini, 19 anni - ITA - New

Filippo Zaccanti, 25 anni - ITA

Filippo Zana, 21 anni - ITA

Enrico Zanoncello, 23 anni - ITA - New

Samuele Zoccarato, 22 anni - ITA - New

All images can be used for editorial purpose only. Credits Bardiani - CSF - Faizanè & Bettini Photo































BARDIANI CSF FAIZANÈ: GIOVANNI VISCONTI JOINS THE TEAM FOR THE 2021 SEASON.







The three-time Italian champion is one of the 5 Italian riders in activity with the most numbers of victories. With 34 successes collected in his career, he will bring to the new team charisma, ambitions and experience to support the many young riders of the Bardiani CSF Faizanè roster.







Bardiani CSF Faizanè places another sensational “signature” for the 2021 season. Giovanni Visconti will join the team led by Bruno and Roberto Reverberi, in the direction of a great 2021 season. After the many confirmations and new high-level new arrivals, such as Enrico Battaglin and Kevin Rivera, the arrival also of Giovanni Visconti, one of the 5 most successful Italian riders in activity, allows the #GreenTeam to look to the future with great confidence.



37 years, 34 victories, 3 Italian championship titles, 2 stage victories at Giro d'Italia and numerous important successes as the best climber jersey at the 2015 Giro d'Italia. Giovanni Visconti is ready to become the leader of the Bardiani CSF Faizanè, a rider with great experience but with the same ambition and hunger for success, ready to become a guide and a leader for the many young riders of the team.



Bruno Reverberi: “2021 will be for us the 40th year of consecutive managerial activity and we want to celebrate it by setting up a great team that can give important satisfaction to our sponsors. The arrival of a champion like Giovanni Visconti makes us take another important step in quality. Giovanni is still a very ambitious rider who can be an example and a leading force for all our young riders.”



Giovanni Visconti: “I am really excited to be able to start this new adventure. Looking to the team from the outside, I have always seen the Reverberi's team as a serious team, which gives to the riders all they need to make their job, with many promising young riders, but that perhaps sometimes felt the lack of a leader in the group. With the necessary comparisons, I would like to be able to do what Ibrahimovic did in A.C. Milan, still capturing personal results and helping the many promising young players to bring out the best in themselves by running as a team. Physically I am in a perfect condition, I feel at least 5 years younger, but my mind and motivations are fundamental for me and this transfer gives me a lot, because the level of team for next season is high for the Professional category. In addition to the many young people already present, the new signatures of Battaglin, Gabburo, Garosio, Marengo, Rivera can give a lot to the team. I am sure we will have a lot of fun together. Finally, I would like to thank my former team, in particular Angelo Citracca and Luca Scinto for their support over the years."



PALMARES: 34 victories

3 Italian Road Championship: 2011, 2010, 2007.

2 stage victories in Giro d’Italia: 2013

1 Best Climber in Giro d’Italia 2015

1 Giro dell’Emilia: 2017

1 General Ranking, Tour of Turkey: 2010

1 GP de Fourmies 2008

2 Giro della Toscana 2019, 2016

2 Coppa Sabatini 2006, 2007

1 Coppa Agostoni 2009

2 stage victories in Tour of Slovenia 2019, 2009



With the signature of Giovanni Visconti the team has 10 new riders for the 2021 season, that together with the 12 confirmed riders, has now 22 riders.



2021 THE TEAM ROSTER.

Giovanni Visconti, 37 anni - ITA - New

Enrico Battaglin, 30 anni - ITA - New

Kevin Rivera, 22 anni - Costa Rica - New

Johnatan Canaveral, 24 anni - COL - New

Giovanni Carboni, 25 anni - ITA

Luca Covili, 23 anni - ITA

Nicolas Dalla Valle, 23 anni, - ITA

Filippo Fiorelli, 25 anni - ITA

Davide Gabburo, 27 anni - ITA - New

Andrea Garosio, 26 anni - ITA - New

Giovanni Lonardi, 23 anni - ITA

Mirco Maestri, 29 anni - ITA

Umberto Marengo, 28 anni - ITA - New

Fabio Mazzucco, 21 anni - ITA

Alessandro Monaco, 22 anni - ITA

Daniel Savini, 23 anni - ITA

Alessandro Tonelli, 28 anni - ITA

Tomas Trainini, 19 anni - ITA - New

Filippo Zaccanti, 25 anni - ITA

Filippo Zana, 21 anni - ITA

Enrico Zanoncello, 23 anni - ITA - New

Samuele Zoccarato, 22 anni - ITA - New