Phoenix Capital, target PMI per le due nuove Divisioni: “Innovation & Business Development” e “CyberTech Solutions”

Con lo sguardo, in particolare, alle PMI - maggiormente provate da questa crisi e coinvolte in un cambiamento repentino e radicale - cui propongono un supporto operativo, specialistico e qualificato.



Le due strutture riportano a Pietro Rotundo, Executive Director delle due linee "Management Consulting & PM e Cyber&Tech solutions".

La Divisione “Innovation & Business Development” - guidata da Michele Moroni, Senior advisor e coach certificato - interviene in ambito organizzativo per le funzioni Sales, Marketing, Sviluppo mercati e prodotti, Comunicazione, Formazione, Coaching\Mentoring ed HR con focus su processi di assesment organizzativi e individuali. La nuova struttura mette in campo anche interventi di Innovation Management, secondo gli standard di certificazione mondiali rilasciati da GIMI (Global Innovation Management Institute - Boston), attraverso un metodo consolidato che permette alle aziende di realizzare concretamente nuovi business concepts.

Con la Divisione CyberTech Solutions - responsabile diretto Omar Barilani, manager con esperienza ventennale nel settore, Phoenix Capital, che è Business partner di Fastweb, propone - insieme alla sua controllata tecnologica Atlantis Next - una gamma completa e integrata di Servizi TLC, cyber security e ICT avanzati, in grado di soddisfare le esigenze di tutti i segmenti di mercato: PMI, aziende di grandi dimensioni, start-up e municipalizzate.

«In un mondo turbolento ed incerto come quello attuale - precisa Michele Moroni – cerchiamo di supportare le aziende nel loro sviluppo, identificando programmi di innovazione strutturati ma “adattativi” che perseguano la continuità e la crescita aziendale».



«La partnership con Fastweb e l’aggiornamento sulle soluzioni tecnologiche più innovative uniti alle competenze di Phoenix Group – le parole di Omar Barilani - consentono alla nuova Divisione di predisporre progetti personalizzati sui clienti negli interventi specifici su Connessioni internet in Fibra ottica; cloud computing; cyber security e comunicazione unificata».



Le nuove Divisioni si affiancano alla Divisione Corporate Finance e alla Divisione Phoenix Sport Management avviate nel 2019.



Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo Srl – Fondata a Verona nel 2008, è una società di consulenza finanziaria e manageriale che propone servizi di Business Consulting e Management Consulting, Finanza d’Impresa, Cyber Security e Corporate services per lo sviluppo e l’ottimizzazione di strategie, processi e progetti per banche, assicurazioni e imprese. Oggi con sedi operative anche Roma e Milano, Phoenix Capital favorisce le relazioni economiche, sociali e culturali attraverso l’interazione di aziende, istituzioni e persone, con un approccio di valorizzazione locale aperta allo scambio con realtà nazionali e internazionali.