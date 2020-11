Si può rilevare una relazione fra debito pubblico e prezzo dell’oro ?

Questo fatto poteva far pensare che venisse meno anche la correlazione fra massa monetaria, debito pubblico americano ed oro.

In realtà possiamo osservare dal 1971 ai giorni nostri una correlazione fra andamento del debito pubblico americano e prezzo dell’oro.

Si possono verificare delle divergenze nel breve periodo ma poi alla fine troviamo un ricongiungimento.

All’aumentare del debito pubblico corrisponde nel medio termine un corrispondente aumento del prezzo dell’oro.

Le misure messe in campo da tutti i governi mondiali per contrastare l’emergenza covid-19 porteranno ad un incremento considerevole del debito pubblico dei vari Paesi.

Presumibilmentel’incremento dei debiti sovrani porteranno inevitabilmente anche se non nell’immediato ad un incremento dell’inflazione.

In periodi inflattivi a fronte di una diminuzione del potere di acquisto della moneta l’oro rappresenta un modo per difendere i propri risparmi.