Pesante intervento ICCREA nella banca di Cerea

Il provvedimento preso al fine di restituire coerenza all’azione della BCC nella sua missione di banca del territorio.



Roma, 2 novembre 2020



Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, riunitosi il 2 novembre 2020, ha deliberato la rimozione degli esponenti del CdA della BCC affiliata CereaBanca 1897, nelle persone del presidente, Luca Paolo Mastena, del vice presidente vicario Renzo Manfrè, e dei consiglieri Laura Artioli, Enrico Bedon, Angelo Venturelli e Albino Pezzini.



Contestualmente al provvedimento di rimozione, adottato in base a quanto previsto dal contratto di coesione, il CdA di Iccrea Banca ha nominato quali nuovi consiglieri: Franco Castagna, Giuseppe Lucchi, Giuseppe Moretto, già amministratori di CereaBanca, Marco Pistritto, Luca Barni e Camillo La Gioia, esponenti della Capogruppo Iccrea Banca.



Il provvedimento si è reso necessario al fine di ripristinare una coerente esecuzione delle direttive della Capogruppo, restituendo CereaBanca 1897 alla sua tradizionale missione di Banca del territorio.



CereaBanca 1897 è una delle 132 Banche di Credito Cooperativo affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. L’appartenenza al Gruppo ne garantisce la solidità patrimoniale e la costante azione di sostegno e sviluppo del territorio di competenza.



Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, a capitale interamente italiano, ed è costituito da 132 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in oltre 1.800 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 168,5 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 92,1 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 106 miliardi di euro, con più di 3 milioni di clienti e 810.000 soci. Il Gruppo ha un CET 1 Ratio del 16,1% e un TCR del 16,8%. (dati al 30 giugno 2020).